Rusvai: bármelyikünket utolérheti a flurona

Szerző: HáziPatika 2022. január 4. 16:17

A flurona bárkit utolérhet, ezért is fontos, hogy mindenki beoltassa magát koronavírus ellen, míg főleg a rizikócsoportba tartozók lehetőleg az influenza elleni vakcinát is vegyék fel, figyelmeztetett Rusvai Miklós virológus. A szakember az egyre nagyobb teret nyerő omikron variánsról is elárult egy fontos információt.

