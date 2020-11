Koronavírus: bajt okozhat az influenzaszezon

Az Egyesült Államok a következő hetekre datálja az influenzajárvány kitörését, egyelőre azonban a megbetegedések száma az ilyenkor megszokottnál is alacsonyabb. A járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint eddig egyedül Iowa államot érinti nagyobb arányban az influenza, a betegség jellegzetes tüneteivel orvoshoz fordulóknál a többi államban inkább a koronavírust mutatták ki. Egyes egészségügyi szakértők a szokásosnál enyhébb influenzaszezonra számítanak, legalábbis az első időszakban, köszönhetően a hatályos pandémiás korlátozásoknak. Lehetséges azonban, hogy az influenza egy kicsit jobban elhúzódva, később csap le, a vírussal pedig akár május közepéig is küzdhetnek az északi féltekén lévő országok - írja a Healthline.

Az országban légzőszervi megbetegedéssel orvoshoz fordulók közül csak 0,1 százaléknál mutatták ki a koronavírust november 6-ig, ami nagyon alacsonynak számít. Tavaly ebben az időben a tesztelt minták 3,2 százaléka volt pozitív, és egyértelműen a B törzsek domináltak. A maszkok viselése, a szociális távolságtartás, illetve a zsúfolt helyek elkerülése komoly szerepet játszhat abban, hogy eddig ilyen alacsony az influenzavírus aktivitása. Ám teljesen megállítani ezek az intézkedések sem tudják a betegséget, ahogy az ázsiai országokban is rendre felütötte a fejét az influenza annak ellenére, hogy ott már hosszú ideje szokás maszkot hordani ebben az időszakban.

Nem tudni, milyen hatással lesz a koronavírussal terhelt társadalmakra

A járványos terjedéshez az kell, hogy a közösségben több helyen is terjedni kezdjen a vírus - mondja Dr. Peter Chin-Hong, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) szakembere. Szerinte azonban nehéz megjósolni, hogy enyhébb lesz-e az influenzajárvány idén, vagy hogy egyáltalán milyen hatása lesz a koronavírus miatt leterhelt társadalmakra.

A szakemberek szerint fontos lenne, hogy minél több ember megkaphassa az influenza elleni oltást.

Fotó: Getty Images

Nagyon sok múlik azon, hogy az államok milyen szigorú szabályozásokat vezetnek be, és azokat meddig tartják. De persze az is kérdéses, hogy a járvány miatti szankcióktól megcsömörlött társadalom mennyi ideig marad szabálykövető. Világszerte már most az látszik, hogy az embereket kimerítették a korlátozások, és egyre komolyabb konfliktushelyzeteket generál a helytelen maszkviselés és az előírások megszegése. Mivel pontosan nem tudni azt se, mivel jár majd a koronavírus és az influenzavírus együttes terjedése, illetve milyen hatása lesz az egészségre, minden eddiginél fontosabb lenne a szabályok betartása és a rendszeres kézmosás, fertőtlenítés.

Mivel a déli féltekén szinte minimális volt az influenzaszezon, nehéz előre jelezni, hogy az északi félteke országaiban milyen vírustörzsekre számíthatunk. Szerencsére az influenza ellen már létezik védőoltás, azt a lehető legtöbb embernek javasolt megigényelni, ezzel ugyanis a két vírusból legalább az egyik ellen nagy hatékonysággal védheti magát - javasolja a szakember. Itthon az oltásokkal kapcsolatban elég nagy volt az elmúlt hetekben a bizonytalanság, erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.