Müller Cecília országos tisztifőorvos október 15-ei közlése szerint megérkezett a háziorvosi praxisokba és az üzemorvosokhoz az idén mindenki számára ingyenesen igényelhető influenza elleni védőoltás. Néhány napja el is indult a tömeges oltás. Elvileg kétféle vakcina áll rendelkezésünkre. Egyik a magyar gyártású, 3 komponensű 3Fluart, amely elölt vírust tartalmaz, és két A típusú, valamint egy B típusú influenzatörzs ellen nyújt védelmet. Ezt 3 éves kortól ajánlják. A másik a Sanofi Pasteur négykomponensű vakcinája, a Vaxigrip Tetra, amely az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott két A és két B vírustörzset tartalmaz. Hasított vírus van benne, ami a szükséges immunválaszt előidézve megakadályozza a megbetegedést. Ez a vakcina már hat hónapos kortól adható: 3 évesnél fiatalabb gyermekek és a várandós nők számára is kizárólag ezt ajánlják. Egyelőre viszont sehol nem érhető el.

A Sanofi Pasteur néhány napja közleményben erősítette meg, hogy a közellátás számára - a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellátórendszerének (NNK) - biztosítja 100 ezer adagos Vaxigrip Tetra oltáskészletét, amelyet az idei szezonra gyártottak, és amely eredetileg gyógyszertári forgalomba került volna. Tájékoztatásuk szerint a készítmény "idén nem lesz elérhető a gyógyszertárakban, kizárólag a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálaton keresztül lesz hozzáférhető október-november folyamán". Ahogy azt Labancz László, a Sanofi Pasteur magyarországi vezetője elmondta: szakmai és etikai szempontokat figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a COVID-19 járvány jelenlegi szakaszában elsőként a kiemelt kockázati csoportokba tartozók kapják meg az influenza elleni védőoltást.

Aki csak teheti, adassa be magának az influenza elleni védőoltást - ezt tanácsolják a háziorvosok. Fotó: Getty Images

Elvileg tehát úgy néz ki a helyzet, hogy a patikákban nincs és nem is lesz megvásárolható influenza elleni védőoltás, a háziorvosoknál, gyermekorvosoknál viszont mindenki ingyenesen igényelheti. Az utóbbi napokban elég sok egymásnak ellentmondó információ látott napvilágot a négykomponensű védőoltások "állami zárolásáról", a 3 komponensű oltásadagok "visszavágásáról", vakcinahiányról, nehézkes beadásról, ezért utánajártunk, hogy jelenleg miről tudnak beszámolni az orvosok, és mit tapasztalhatunk a saját bőrükön Budapesten és vidéken. Alábbiakban ezeket a - véletlenszerűen kiválasztott orvosoktól és gyógyszerészektől beszerzett - információkat, tapasztalatokat osztjuk meg.

Gyógyszertárak: idén nem kapnak az influenza elleni oltásból

Idén valóban nem lesz opció, hogy besétálunk valamelyik patikába, megvesszük a háziorvos által felírt Vaxigrip Tetrát, és a rendelőben beadatjuk magunknak. Az általunk megkérdezett budai gyógyszertárakban kivétel nélkül megerősítették: semmilyen influenza elleni oltóanyag nem elérhető náluk. "Szállítás egyelőre nem várható egyikből sem" - tájékoztattak. Úgy tudják, várhatóan ezután sem lesz. Ennek ellenére van olyan fővárosi patika, ahol bizakodóak, mert mint mondták, korábban kaptak rá ígéretet, hogy a háromkomponensű vakcinából talán nekik is szállítanak. A legtöbb fővárosi patikában úgy tudják, az összes négykomponensű oltás a háziorvosokhoz és a gyerekorvosokhoz "került". Vagy hogy az ingyenes oltóanyag a háziorvosoknál, a Vaxigrip Tetra pedig az államnál van, zárolva. Egyelőre a külföldről behozott védőoltás sem jelenthet megoldást, mert ahogy több gyógyszertárban is elmondták, hiába próbálkoznak a beszerzéssel, a környező országokban - Ausztriában, Németországban - is hasonló a helyzet, vagyis vakcinahiány lépett fel. (Információk szerint idén ugyanúgy 1,3 millió adag oltóanyag áll a lakosság rendelkezésére, mint tavaly, ám az ingyenes hozzáférésnek és az oltási kampánynak köszönhetően várhatóan jóval többen adatják majd be maguknak a tavalyi körülbelül 720 ezer főnél. Ami azt jelenti, hogy ha elfogynak a készletek, nagy valószínűséggel nem lesz utánpótlás, hazai forrásból legalábbis nem.)

A megkérdezett vidéki patikákban is ugyanez a helyzet: az oltással kapcsolatban több nagyvárosban is közvetlenül a háziorvosokhoz irányítottak minket. Azt is megtudtuk, hogy egyre többen érdeklődnek az influenzaoltás iránt, számos gyógyszertárban a korábbi évekhez képest idén jelentősen megugrott a kereslet.

Az influenza elleni vakcina nem nyújt védelmet a koronavírus ellen, mint ahogy sokan gondolják. Előnye, hogy beadásával jó eséllyel kivédhető az influenzavírus okozta megbetegedés, vagy enyhébb tünetek jelentkeznek, ami a COVID-19 járvány idején különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozók számára lehet életmentő. Egyelőre a tudósok is csak találgatni tudnak, mi történhet, a valaki egyszerre fertőződik meg a két vírussal. Az előzetes vélemények szerint megnövekedhet a halálozás kockázata, elhúzódhat a gyógyulás, és az esetleges kórházi kezelés is jóval hosszadalmasabb lehet. Részletek!

Mit tapasztalhatunk a háziorvosoknál? Mivel és kiket oltanak?

A háziorvosok az NNK-tól kapott oltóanyaggal, vagyis a háromkomponensűvel dolgoznak. Az általunk megkérdezett fővárosi háziorvosok közül senki sem kapott még a négykomponensűből. Legtöbbjüknek semmilyen információja nincs arról, hogy ez az oltóanyag mikor és hogyan lesz elérhető. Az egyik budai körzetben úgy tudják, "az összes a gyerekorvosokhoz került". Ugyanitt arról számoltak be, hogy jelentős mennyiségű - százas nagyságrendű - oltóanyagot vontak el tőlük, vagyis ennyivel kevesebbet kaptak idén. Egy másik budai körzetben az ajánlásokra hivatkozva az influenzaoltásnál elsőbbséget élveznek azok, akik koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva valamelyik veszélyeztetett csoportba tartoznak. Érdeklődésünkre, miszerint mikor jelentkezhet oltásra két negyven év körüli felnőtt, azt a választ kaptuk, hogy első körben nekik "nem jár" az ingyen oltás. November elején, ha marad, mert nem vették igénybe a kiemelt kockázati csoportba tartozók, akkor be lehet jelentkezni a "felesleges" adagokért. Más, általunk megkérdezett fővárosi körzetekben minden jelentkezőt beoltanak, egészen addig, amíg van vakcinából, mivel egyelőre nincs olyan rendelet, ami azt szabályozná, hogy bármilyen prioritás alapján alakítani kellene az oltási gyakorlaton.

Háziorvosi tapasztalatok szerint körzetenként változik az oltóanyag iránti érdeklődés: többen is arról számoltak be, hogy a keresletnövekedés miatt pár nap alatt igencsak megcsappant, vagy már el is fogyott a készletük. Arra a kérdésre nem kaptunk konkrét választ - mivel a háziorvosok sem tudják -, hogy mikor érkezhet vakcinautánpótlás akár a 3Fluartból, akár az eddig csak beígért Vaxigrip Tetrából.

Vidéken változó a helyzet: egyes nagyvárosokban megnőtt az érdeklődés az influenzaoltás iránt, és a háziorvosok biztosra veszik, hogy nem lesz elegendő a készletük, máshol egyelőre nem tapasztalnak kiugró keresletet. Az egyik legnépesebb vidéki nagyváros egyik körzetében megerősítették: pont annyi adagot kaptak a 3Fluartból, amennyit kértek (csak szemléltetésképpen, ebben az 1500 embert ellátó körzetben 300 adag oltóanyag áll rendelkezésre), azzal az ígérettel, hogy ha nem lesz elég, akkor jelezzék, és kaphatnak utánpótlást. Ugyanitt azt is megtudtuk, hogy Vaxigrip Tetrát az ebben a praxisban dolgozó orvos korábban sem kapott, mivel az csak azoknak a gyermekorvosoknak jár, akiknek 1 év alatti pácienseik vannak. Megkérdezésünkre mindenhol elmondták: a 3Fluart oltóanyagért bárki jelentkezhet, nincs megkötés, hogy első körben ki kaphatja meg. A Vaxigrip Tetráról az általunk megkérdezett vidéken praktizáló háziorvosok sem tudnak egyelőre semmi konkrétumot.

A gyerekorvosok csak egy helyben topognak

Az állam által felvásárolt Vaxigrip Tetra miatti "hajtóvadászat" és tanácstalanság már csak azért is kellemetlen, mert a 3 év alatti gyerekek - akik éppen az egyik veszélyeztetett csoportba tartoznak - kizárólag ezt az oltóanyagot kaphatják. Illetve kaphatnák, mivel nincs mit. Akad olyan fővárosi körzet, ahol megkezdték a 3 éven felüli gyerekek beoltását a 3Fluart oltóanyaggal, és abban bíznak, hogy mire elfogy - várhatóan november elejétől - elérhető lesz számukra a Vaxigrip Tetra. Több budai körzetben azt a választ kaptuk, hogy az egészséges gyerekeknek nem tudnak oltási időpontot adni, mert nem kaptak elég oltóanyagot, ezért egyelőre a krónikus betegséggel küzdő, 3 évesnél idősebb gyerekek részesülnek a védőoltásban. Becsléseik szerint egy-két hét alatt elhasználhatják vakcinakészletüket. Közülük senki nem tud semmit a négykomponensű oltáshoz való hozzáférésről, pedig igény ezekben a körzetekben is van rá. Az egyik fővárosi gyerekorvos azt is elmesélte: annyira kevés védőoltást kaptak, hogy az nagyjából csak a gyerekek 10 százalékos átoltottságához lesz elegendő. Ez nagyjából azt jelenti, hogy csak a krónikus betegségben szenvedő gyerekeknek jut majd belőle.

Ugyanezekkel a problémákkal küzdenek a vidéki gyermekorvosok is. Egyikük elmondta: azért is kellemetlen a helyzet, mert - mint minden évben - idén is előrendelést adhattak le a Vaxigrip Tetrára, de akkor még nem tudták, hogy gyógyszertári forgalomban nem lehet majd megvásárolni a készítményt. Pedig ez befolyásolta volna, hogy hány adag oltóanyagot kérnek az NNK-tól. Az egyik dél-alföldi nagyvárosban praktizáló háziorvos elmondta: folyamatosan nő a kereslet a 3Fluart iránt, így már most attól tartanak, hogy nem lesz elég a készletük. Utánpótlást ők biztosan nem kapnak. Itt úgy próbálnak gazdálkodni, hogy a 3 év feletti, kisebb gyerekeknek fél adag vakcinát adnak, tehát egy oltóanyag két oltásra is elég. Egy másik, 120 ezres lélekszámú vidéki nagyvárosban praktizáló gyermekorvos azt mesélte, hogy a négykomponensűhöz korábban is csak korlátozott mennyiségben juthattak hozzá, ő leginkább a koraszülött, szív-, vagy tüdőbeteg gyerekeknek tartogatta, a többieknek receptre írta fel. Náluk listát vezetnek azokról a szülőkről, akik korábban ezt az oltóanyagot kérték gyermekeik számára, és most is ragaszkodnának hozzá. Bíznak benne, hogy valamilyen elosztási mechanizmussal idővel kaphatnak majd belőle.

A jelenlegi információink szerint tehát az rajzolódik ki, hogy idén senki nem vásárolhat patikában influenza elleni oltást. Aki elmegy a háziorvosához, és olyan szerencsés, hogy jut neki vakcina, 3 komponensű vakcinát kap, a négykomponensű oltóanyagról egyelőre nincs hír. Háziorvosok azt valószínűsítik, hogy összességében jóval nagyobb igény lesz a védőoltásokra, mint a megelőző években, de mivel nagyjából ugyanannyi áll a lakosság rendelkezésre, mint tavaly, sokan lecsúsznak róla. Éppen ezért, hacsak nem sikerül külföldről utánpótlást szerezni, a teljes átoltottság legfeljebb 20 százalékos lehet, ami járványügyi szempontból nem túl kedvező.