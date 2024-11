Járványügyi szakértő: sokféle vírus kering most az országban

A 160 ezres esetszám mintegy 30 százalékos emelkedést jelent az egy héttel korábbi adatokhoz képest. Dánielisz Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztály vezetője az InfoRádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy a növekedés egyáltalán nem meglepő. Az iskolai őszi szünet után gyakran megemelkedik a megbetegedések száma. Ahogy a gyerekek visszakerülnek az iskolai közösségekbe, illetve a szabadságot kivevő szülők is visszamennek dolgozni, újfent könnyebben tudnak terjedni a vírusok.

„A megbetegedések hátterében a laboratóriumi adatok szerint körülbelül 11-12 százalékban a koronavírus áll. Az influenza egy százalék alatt van, ahogy az egyéb kórokozók is; nincsen semmi domináns, nagyon sokféle vírus lehet, egyéb, régóta itt lévő koronavírusoktól kezdve a rinovíruson, metapneumovíruson át sokféle egyéb vírusig. Ezek most is mind előfordulnak, ahogy más években is” – mutatott rá Dánielisz Ágnes az interjúban.

Kitért rá, egyelőre folyamatban van a koronavírus elleni oltóanyag beszerzése, így az továbbra sem elérhető Magyarországon. Az influenza elleni védőoltást viszont már lehet és érdemes is kérni a háziorvosoknál. „Aki a kockázati csoportba tartozik – 60 éven felüli, és/vagy alapbetegséggel, például szív- vagy cukorbetegséggel rendelkezik –, az mindenképpen kérje háziorvosától” – tanácsolta a járványügyi szakember.

