Influenza: egyre több a beteg, erősebb lehet az idei járvány

Mint azt megírtuk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az elmúlt héten már 223 ezren fordultak orvoshoz az országban akut légúti fertőzéssel, köztük 43 ezren influenzaszerű tünetekkel. Surján az InfoRádiónak nyilatkozva arról beszélt csütörtökön, hogy idén meredekebbnek tűnik eddig a járvány felfutása. „Általában 6-8 hét alatt szokott lezajlani a járvány. Most a korábbi évekhez képest azt látjuk, hogy talán meredekebb emelkedés történik, lehetséges, hogy magasabb lesz a járvány csúcsa, de azt várjuk, hogy ugyanúgy 6-8 hét alatt le fog zajlani” – fogalmazott az interjúban a szakember.

Kitért rá, még most sem késő beadatni az influenza és a Covid-19 elleni védőoltásokat. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy jól időzítsünk. „Azt javasoljuk, hogy aki még nem adatta be magának az oltást, és mindenképpen élni szeretne vele, az az oltást követő napokban különösen kerülje a közösséget, a találkozásokat és a fertőződés lehetőségeit” – tanácsolta Surján. Hozzátette, nem arról van szó, hogy súlyosabb megbetegedést okozna, ha valaki közvetlenül az oltás felvétele után kapja el a fertőzést. Tudomásul kell azonban venni, hogy a megfelelő védettség kialakulásához 10-14 nap szükséges. Ebben az időszakban is törekedni kell tehát a fertőzés megelőzésére.

A helyettes országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy felső légúti megbetegedésre utaló tünetekkel feltétlenül viseljünk maszkot a zsúfoltabb helyeken, hogy ne terjesszük tovább a kórokozókat. Erre a célra a sebészeti szájmaszkok és textilmaszkok is megfelelnek, míg az FFP-maszkok a megfertőződéstől is védenek. Ezzel együtt betegen az a legjobb, ha kerüljük a közösséget.

