Így lehet megelőzni az influenzát

A prevenció kapcsán dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gégeközpont orvosa foglalta össze a legfontosabb teendőket, amelyek segíthetnek, hogy egészségesen vészeljük át az influenzaszezont.

A zsebkendő haszna

Az influenza vírusai cseppfertőzéssel terjednek. Egyetlen tüsszentés alkalmával közel 40 ezer apró nyálcsepp jut a környezetünkbe, a kórokozók pedig ezekhez tapadva még órákig lebeghetnek a levegőben, ezáltal képesek nagyobb távolságokra is eljutni. Ezért nagyon fontos, hogy amennyiben akár mi magunk, akár valaki a közelünkben beteg, tegyük a kezünket vagy egy zsebkendőt a szánk elé tüsszentéskor, hogy megakadályozzuk a vírusok terjedését a levegőben.

A védőmaszk viselése segíthet kivédeni a vírusos fertőzést

Elég idő a kézmosásra

A legkorszerűbb antibakteriális és illatos kézmosó sem ér semmit, ha elnagyoltan, a kézmosást összecsapva használjuk. Szánjunk rá legalább 20 másodpercet, dörzsöljük át módszeresen a kezünket, illetve ne feledkezzünk meg az alapos öblítésről sem!

Legyünk tekintettel másokra!

Sokan akkor sem pihennek, ha már betegek. Ezzel viszont nemcsak saját gyógyulásukat nehezítik meg, de a többi embert is könnyen megfertőzhetik. Az sem szerencsés, ha túl hamar térünk vissza a munkába, a náthával ellentétben ugyanis az influenza vírusát nemcsak három, de akár öt-hét nap elteltével is továbbadhatjuk még.

Viseljünk maszkot!

Megfelelő távolságot tartani jóval nehezebb, ha valamelyik velünk egy lakásban élő családtagunk lett beteg. Ilyen esetben csakis a zsebkendőhasználat, a rendszeres kézmosás, illetve az orrot és a szájat eltakaró egészségügyi védőmaszk viselése segíthet meggátolni a kórokozók terjedését.

Mi okozza a betegséget?

A téli időszakban gyakori nátha és influenza tünetei hasonlóak lehetnek, ám van néhány eltérés, amely alapján mi magunk is rájöhetünk, hogy melyik betegség miatt érezzük rosszul magunkat. A magas láz és az erősfejfájásmegfázás esetén ritkább, továbbá az izomfájdalmak és az erős fáradtságérzet is az influenzára jellemző tünet. A náthából gyorsabb a felépülés, influenza után a fáradtság és a gyengeség még akár 2-3 hétig is megmaradhat. A torokfájás mindkét betegség esetén gyakori panasz, az orrdugulás és a tüsszögés azonban többnyire a nátha jele. Köhögés is mindkét esetben előfordulhat, ám influenza esetén jóval erősebb és elhúzódó lehet.

Életmódbeli tényezők

Kutatások igazolják, hogy aki napi 7 óránál kevesebbet alszik, könnyebben megbetegszik télen, mint akik elég időt áldoznak a pihenésre. Igyekezzünk továbbá változatosan táplálkozni, valamint a rendszeres testmozgás sem elhanyagolható, ha a megelőzésről van szó. A sporttal ugyanis nemcsak az ellenálló-képességünket növelhetjük, hanem az immunrendszer működését gyengítő stressz levezetésének is remek eszköze.