Hatásos gyógymódok antibiotikumok helyett

Feleslegesen írnak fel gyógyszereket

A megfázás- és influenzaszezonban jelentkező felső légúti fertőzéseket tízből kilenc esetben vírusok okozzák, sokan mégis antibiotikumokkal próbálják kezelni betegségüket. "Nehogy nagyobb baj legyen" alapon sajnos, gyakran az orvosok is hajlamosak a szükségesnél többször, ennél fogva feleslegesen felírni ezeket a szereket.

A gyógyulásban segítségünkre lehetnek agyógynövényekis

A túl gyakori, indokolatlan antibiotikum-kúra egyrészt legyengíti az immunrendszerünket, másrészt antibiotikum-rezisztenciához vezethet. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a baktériumok egy idő után megtanulnak alkalmazkodni a gyógyszerekhez, és már "nem veszik komolyan" azokat. A felső légúti hurutos esetek 95 százalékát például vírusok okozzák, ezért az ellenük szedett antibiotikumok a legtöbbször nem használnak.

A laboratóriumban előállított gyógyszerek előtt elődeink a természetben keresték a gyógyírt bajukra. A pirulák helyett gyógy- és fűszernövényeket, élelmiszereket használtak antibiotikumként. Ismerje meg a 8 legrégebbi antibiotikumot

Ha mégis antibiotikummal próbáljuk ezekben az esetekben is kúrálni magunkat, akkor később, amikor valóban szükség lenne rájuk, az antibiotikumok már hatástalanok lesznek. Ráadásul a rezisztenssé vált baktériumok tovább tudják adni ezt a tulajdonságukat a következő generációknak és így könnyen szuperbaktériumok alakulhatnak ki, azaz olyan kórokozók, melyek ellen valamennyi rendelkezésre álló antibiotikum hatástalan. Saját egészségünk szempontjából is kiemelten fontos lenne tehát, hogy a tüneteinket mindig a megfelelő gyógymóddal próbáljuk enyhíteni.

A megfázást, vagy más néven náthát legtöbb esetben vírusok okozzák, egy megbetegedés során pedig egyszerre több vírus is jelen lehet a szervezetben. A megfázást okozó vírusoknak azonban jelenleg még nincs hatásos ellenszere, így ilyenkor a tünetek mielőbbi enyhítése, a gyógyulás felgyorsítása és a felülfertőződés elkerülése a cél. Ebben lehetnek segítségünkre a következő vírusellenes gyógynövények.

Citromfű

A citromfű, mint vírusellenes gyógynövény régóta ismert, hatása a benne található polifenolok antivirális tulajdonságának köszönhető. Éppen ezért számos megfázás elleni szernek szolgál alapanyagul. Megfázás vagy influenza esetén bátran készíthetünk belőle teát, és ágyban fekve forrón igyunk legalább két csészével egymás után.

Echinacea

A kasvirág, azaz az echinacea egy Észak-Amerikában őshonos növény. A 20. század második felében fedezték fel immunerősítő hatását, azóta elsősorban náthavírusok okozta megfázás kezelésére alkalmazzák.

A különböző indián törzsek számos tünet enyhítésére, illetve betegségek gyógyítására használták a kasvirágot.

A növénynek több fajtája is van, közülük a bíborlevelű és a halvány kasvirág hatását a több évtizedes pozitív tapasztalatokon túl klinikai bizonyítékok is alátámasztják. A növényt tabletta és oldat formájában is használhatjuk a nátha tüneteinek mielőbbi csökkentésére, a gyógyulás időtartamának lerövidítésére.

Gyömbér

A gyömbér a benne található hatóanyagoknak köszönhetően nagyszerű köhögéscsillapító, valamint mikrobaellenes hatásokkal is bír. Vírus- és baktériumellenes hatóanyagai izzasztó hatásúak, és csökkentik a lázat is. Reszeljünk le egy kis darab gyömbért, forrázzuk le 2 deci vízzel, hagyjuk állni tíz percig, majd szűrjük le, és az elkészült italt mézzel ízesítve kortyolgassuk el.

Fokhagyma

Évszázadokon át a felső légúti megbetegedések egyik fő ellenszere volt. Főleg nyersen, vagy forrázva, összetörve, tejjel, mézzel elkészítve fogyasztották, elsősorban köhögés és hörghurut ellen. Nem véletlenül: nemcsak erősíti az immunrendszerünket, de vírusellenes hatásokkal is bír. Emellett jó tudni azt is, hogy afokhagymatermészetes antibiotikumnak számít, mivel nagyon erős baktériumölő és fertőtlenítő hatása is van.

Tuja

A közönséges tuját az indiánok életfának is nevezték, magas C-vitamin tartalma miatt pikkelyleveleit skorbutos betegek gyógyítására teafőzetként használták. A fiatal hajtások illóolajának kivonatát manapság immunrendszer-erősítésre, valamint visszatérő légúti fertőzésekben a szervezet ellenállásának fokozására alkalmazzák. De hasznunkra válhat még baktériumok okozta bőrfertőzések esetében, valamint az influenza megelőzése céljából is.

Vadindigó

Gyógyítás szempontjából a növény szárított gyökere lehet hasznunkra, amit a népi orvoslásban is előszeretettel alkalmaztak influenza, torokgyulladás, láz, nyirokcsomó-gyulladás ellen, valamint külsőleg sebek, fekélyek kezelésére. A vadindigónak a modern gyógyászatban is helye van, immunerősítő hatása ugyanis bizonyított.