A legjobb étrend influenzásan

Izotóniás italok

Hogyan különböztethető meg a tünetek alapján a nátha és az influenza? Részletek itt.

Az egyik legfontosabb dolog az influenza tüneteinek kezelésében, hogy megóvjuk szervezetünk a dehidratálódástól, különösen akkor, halázés izzadás, illetve hányás vagy hasmenés is fellép a panaszaink között. Ehhez a víz jelenti a legjobb forrást, emellett viszont a kókuszvíz és a sportitalok is jó szolgálatot tehetnek, hiszen ezek a folyadékpótlás mellett a nátrium és a kálium bevitelében is hasznosak. Arról nem is beszélve, hogy egy ízesített ital kétségkívül vonzóbb alternatíva a csapvíz helyett, ennek köszönhetően pedig könnyebben sarkallhatja a beteget arra, hogy többet igyon. Habár a táplálkozási szakértők rendszerint ellenzik a cukros üdítők fogyasztását, átmenetileg ez is hasznos módja lehet a szervezet számára szükséges kalóriamennyiség bevitelének, amennyiben influenzásan kevésbé kívánjuk a szilárd ételt.

Zöld tea

Maradva a test hidratálásánál, a forró teák ugyancsak kiváló megoldást kínálnak. Az influenza által előidézett felső légúti panaszok enyhítésében kifejezetten hasznosak a meleg vagy forró folyadékok, ahogy az is igaz, hogy jobb érzés ezeket fogyasztani, mint a szobahőmérsékletű vizet. A zöld tea különösen jó választás lehet magas antioxidáns-tartalmának köszönhetően, ha pedig egy kevés mézet is keverünk bele, úgy a torokfájáson és a köhögésen is javíthatunk.

Csirkehúsleves

Alighanem mindenki hallott már a nagyi húslevesének gyógyító hatásáról az influenza kapcsán, és bár ezúttal sem egy csodaszerről van szó, azért a felvetés nem teljesen alaptalan. Maga a lé mind a folyadék-, mind a nátriumpótlás terén remek eszközt jelent, míg a beletett zöldségek vitamin- és ásványianyag-tartalmuk révén járulnak hozzá a kiegyensúlyozott táplálkozáshoz. A csirkehúsban lévőfehérjeaz erőnk visszanyerésében játszik kulcsszerepet. Mindezeken felül pedig egyes kutatások szerint a leves ízanyagai segítik az orrváladék fellazítását, illetve ezáltal a légjáratok megtisztítását.

A csirkehúsleves nem csodaszer, de segít, hogy erőre kapjunk influenzásan

Hüvelyesek

Az influenza nyomán fellépő étvágytalanság miatt megeshet, hogy egyáltalán nem kívánjuk a húst, szerencsére azonban nem ez az egyetlen út a megfelelő fehérjebevitelhez. Egyrészt a proteinitalok is segítségünkre lehetnek, másrészt pedig bátran bízhatunk az olyan növényi eredetű fehérjeforrásokban, mint a bab- és borsófélék. Ezek az élelmiszerek kétségtelenül kevésbé tűnnek megterhelőnek a gyomrunk számára, miközben ugyanolyan kiváló alapanyagnak számítanak egy meleg, hidratáló leveshez vagy raguhoz, mint a csirkehús.

Színes gyümölcsök és zöldségek

Egészséges állapotban is szükségünk van antioxidánsokra, egy betegséggel küzdőimmunrendszermellett viszont még inkább fontossá válnak ezek az anyagok. Persze ez nem azt jelenti, hogy amennyiben kilószámra kezdjük el falni a gyümölcsöket, akkor azonnal jobban érezzük majd magunkat, de tény, hogy az antioxidánsok is szerepet játszanak az egészségmegőrzésben és az immunrendszer erősítésében. Mindenképpen jó ötlet tehát olyan növényi táplálékokkal gazdagítani az étrendünket, mint a paprika, a narancs és a bogyós gyümölcsök. Általános szabályként megfogalmazható, hogy a világos, színes külsejű áruktól várhatjuk a legtöbb hasznos összetevőt.

Narancslé

Nem mellékes szempont, hogy az antioxidánsokat nemcsak megenni, de meginni is lehetséges. A narancslé például tele van C-vitaminnal, márpedig a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert nevével összeforrt aszkorbinsavról több tanulmány is kimutatta, hogy segít csökkenteni a nátha és az influenza lefolyási idejét. Fontos azonban, hogy ezt a vitamint sem érdemes túladagolni, mert egy bizonyos szint felett már nem lesz képes hasznosítani a szervezetünk, ami emésztőrendszeri panaszok kialakulásához vezethet. Emellett magas cukortartalma miatt is érdemes inkább higítva fogyasztani a narancslevet: négy rész dzsúszhoz adjunk öt rész vizet, így ugyanis még elég C-vitaminhoz jutunk, miközben a kalóriabevitel sem lesz túlzottan magas.

Marhahús

Egy influenzával küzdő szervezetnek viszonylag nagy mennyiségben van szüksége cinkre is. Tanulmányok igazolják, hogy ez az ásványi anyag az immunrendszer szabályozását támogatva segíti a fertőzések elleni harcot. Táplálékkiegészítőkből is hozzájuthatunk a szükséges mennyiségű cinkhez, de a táplálkozásunkon keresztül is tehetünk az ügy érdekében. Egy nagyjából 8,5 dekagrammos párolt marhahússzelet például mintegy 7 milligramm cinket tartalmaz, ami egy átlagos felnőtt ajánlott napi bevitelének a felével egyenlő. A marhahús ráadásul igen gazdag fehérjében és különböző B-vitaminokban, ami szintén fontos ahhoz, hogy minél hamarabb erőre kapjunk.

B.R.A.P.

Időnként megesik, hogy az influenzás beteg gyomorpanaszokkal is küzd, beleértve a hányingert és a hasmenést egyaránt. Ezekben az esetekben érthető, ha inkább olyan ételekre vágyunk, amelyek könnyebben tolerálhatók az emésztőrendszer számára, és amelyek kicsit megfogják a székletünket. A háztartási keksz e téren egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott élelmiszer, de emellett követhetjük az úgynevezett BRAP-diétát is, ami a betűszónak megfelelően banánt, rizst, almaszószt és pirítóst foglal magában.

Gyömbér

A gyömbér felhasználásával készült ételek és italok szintén enyhíthetik az influenza kapcsán fellépő gyomorbántalmakat. Kutatások igazolják, hogy ez a gyökér gyulladáscsökkentő hatása révén hatékony eszköz lehet a hányinger ellen, habár a legtöbb tanulmány mozgássérültek és terhes nők körében készült, nem pedig az influenzára vonatkozóan. Remek hozzávaló akár teákhoz, akár levesekhez, a bolti gyömbérsörök viszont nem ajánlottak, mert rendszerint magas a cukortartalmuk, míg gyömbért csak elvétve vagy egyáltalán nem tartalmaznak.

Forrás: health.com