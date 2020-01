A legfontosabb tudnivalók az influenzavírusról

Hogyan terjed az influenza?

Az influenza cseppfertőzéssel vagy közvetlen érintkezés (például váladékkal szennyezett kéz, használati tárgyak) útján terjed. A vírus genetikai információja gyorsan változik, ezért módosítják évente a vakcinák (oltóanyagok) összetételét - teljes védettséget így sem tudnak garantálni. Az influenzavírusnak három fő típusa és számtalan altípusa van: évről évre új mutációk bukkannak fel, olykor - úgy 10-15 évente - világméretű járványt okozva, amelyre nem lehet előre felkészülni.

Évről évre új influenza-mutációk bukkannak fel

Az A típusú influenzavírus nemcsak az emberek közt tombol (a betegségek 90 százalékát okozva), hanem más emlősök és a madarak között is elterjedt kórokozó. Az A típusnak köszönhetők az eddigi legnagyobb járványok, és legsúlyosabb szövődmények. Rengeteg mutációja van, amely ellen védtelen még az emberiség, a legismertebbek a H1N1 és a H3N2 altípusai. A B típusú influenzavírus kisebb járványokat okoz, a C típusú pedig leginkább gyermekközösségekben terjed, és nem okoz olyan erős tüneteket, mint az A.

Miért veszélyesebb, mint egy nátha?

Ha megbetegszünk a nátháért felelős több száz vírus valamelyike miatt, akkor pár nap alatt meggyógyulunk, és csak ritkán alakul ki szövődményként bakteriális fertőzés.

Lázas valószínűleg mindenki volt már életében - ez ugyanis a testünk egyik leggyakoribb jelzése arról, hogy baj van! Azonban nem minden lázat kell csillapítani, sőt egy ideig még jó is lehet a megemelkedett testhőmérséklet. Meddig nem szükséges csillapítani a lázat?

Ezzel szemben az influenza magas lázzal jár, ami megterheli a szervezetet, és akár fel is boríthatja a keringési rendszert. Ráadásul megnyitja az utat a kórokozók előtt. A baktériumok általában nem képesek maguktól bejutni a nyálkahártya sejtjeibe, de a vírusok, kiváltképp az influenza vírusa igen.

Nyálkahártyáink felszínén (az orrban, garatban, de még a tüdőben is) mindig vannak betegség kiváltására alkalmas baktériumok. Ezek nem tudnak a vírus segítsége nélkül betegséget okozni. Ha viszont például az influenzavírus elárasztja a tüdőt, bejuttathatja a sejtekbe tüdőgyulladást okozó baktériumokat is, sőt az elpusztított sejtekből jó táptalajt is képezhet a szaporodásukhoz.

Az influenza ellen az időseknek és a krónikus betegeknek érdemes beoltatni magukat

Nagyon fertőző!

Az influenzavírus sokáig fertőzőképes, az első tünetek megjelenésétől számított 5-10 napon át könnyedén átadhatjuk másoknak. Nemcsak köhögéskor, tüsszögéskor, de a sima levegővételnél is távoznak vírusok. Óvodákban, iskolákban pedig a játékok és a közös eszközök is fertőzhetnek. Az alapos kézmosás vagy a szájmaszk használata sem véd teljesen, nagyvárosokban pedig szinte lehetetlen megállítani a járvány terjedését.

Az influenza ellen létezik védőoltás, az időseket és a krónikus betegeket érdemes oltatni. A betegség kezelésére vannak gyógyszerek, úgynevezett antivirális szerek, ezek enyhítik a panaszokat, lerövidítik a betegséget, de csak a tünetek megjelenése napján hatásosak. A későbbiekben marad a pihenés, az ágynyugalom, a bőséges folyadékpótlás. Ha szövődmények (mellkasi fájdalom, csúnya köhögés) lépnek fel, mindenképpen menjünk orvoshoz.