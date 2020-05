Növeli az izomzatot egy új terápia

Veszélyesek-e az akaratlanul rángatózó izmok? A választ cikkünkben találja.

Kísérletük során nyolchetes egereket oltottak be egy follisztatin nevű gént hordozó vírussal a St. Louis-i Washington Egyetem orvostudományi karának kutatói. Ez a gén blokkolja az izomnövekedés szabályozásáért felelősfehérjeaktivitását az izomban. A génterápia révén az egerek jelentős izomtömegre tettek szert anélkül, hogy a szokásosnál több testmozgást végeztek volna.

Egérkísérletek során jó eredményeket produkált az izomnövelő génterápia. Fotó: Getty Images

Noha a rágcsálók továbbra is zsírban gazdag étrendet folytattak, valamint nem is mozogtak többet a megszokottnál, izomtömegük több mint megkétszereződött, ahogy az erejük is csaknem duplájára nőtt. Ezeknél a "szuperegereknél" kisebb mértékben jelentkezett továbbá az oszteoartritisszel összefüggő porckárosodás, valamint alacsonyabb volt a gyulladásos sejtek és fehérjék száma az ízületeikben. Kevesebb anyagcsere-problémával küzdöttek, ráadásul egészségesebb volt a szívük és érrendszerük, mint a génterápiában nem részesült társaiknak. Ezen kívül jóval kevésbé voltak érzékenyek a fájdalomra.

A kutatócsapat szerint a vizsgált génterápia különösen hasznos lehet például az izomdisztrófiával küzdő páciensek esetében. Először azonban hosszú távú tanulmányokra lesz szükség a kezelés biztonságosságának megállapításához. A kísérlet eredményeit bemutató tanulmány a Science Advances című folyóirat internetes kiadásában jelent meg.