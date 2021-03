Dr. Arnold Dénes Arnold, a Budai Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista a probléma diagnosztizálására és kezelési lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

Jellegzetes tünetek a talpon

A talpon végigfutó idegen a tartós nyomás és irritáció miatt jóindulatú szövetburjánzás alakulhat ki, amely tipikusan éles fájdalommal hívja fel magára a figyelmet. Van azonban még néhány tünet, amely mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel.

A nőket gyakrabban érinti a betegség

h i r d e t é s

Afájdalomlegtöbbször a 3. és a 4. lábujj között jelentkezik, de végigfuthat az egész külső lábélen is.

Előfordul, hogy a nagylábujjban érzünk égő fájdalmat, ami a többi lábujjra is kiterjedhet.

Érzéketlenség és zsibbadás is mutatkozhat a lábujjakban.

A fájó érzés cipőviselés közben bukkan fel, akár olyan érzetet keltve, mintha egy kő lenne a lábbeliben. Sokszor le is kell venni a cipőt a fájdalom miatt.

A fájdalom rohamokban jelentkezik. Van, hogy hetente kétszer is szenvedünk tőle, majd hónapokig szünet áll be. Ugyanakkor kezelés nélkül idővel egyre gyakoribbá válnak a panaszok.

Miért inkább a nőket sújtja?

A Morton-neuroma négyszer gyakrabban jelentkezik a nőknél , mint a férfiaknál. Főként 50-60 éves korban alakul ki, de bármilyen életkorban képes megnehezíteni a járást. És miért épp a nőket szenvednek tőle? Mert van néhány rizikófaktor, amely hozzájárul a kialakulásához:

magas sarkú, szűk orrú cipő viselése,

egyes sportágak és tevékenységek, amelyek nyomást gyakorolnak az ínszalagra és az idegek megvastagodását okozzák (például futás, ugrószámok, síelés, balett),

bizonyos deformitások, mint a kalapácsujj vagy az ún. lúdtalp, amelyek az ínszalagot az idegekhez préselhetik.

Ruhadarabok, melyek titokban tönkretesznek - részletekért kattintson!

Hogyan lehet kezelni?

"Az ilyen jellegű problémák kezelésénél elsődlegesen fontos felállítani egy korrekt diagnózist, amely megjelöli a panasz forrását. Ráadásul figyelembe kell venni az általános egészségi állapotot, hiszen például a cukorbetegség és a rheumatoid arthritis szintén okozhat lábfej- és talpproblémákat" - hangsúlyozza dr. Arnold Dénes Arnold.

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a cipőviselés megváltoztatására, vagyis a magas sarkú és/vagy hegyes cipő okozta-e a bajt. Ha igen, akkor ajánlott ergonomikusan kialakított, kényelmes lábbelire váltani, amelybe adott esetben egyénileg gyártatott betétet is érdemes elhelyezni. Akut fájdalomnál gyors segítség lehet a jegelés, amely azonban csak átmeneti enyhülést hoz, így szükség van orvosi és egyéb kezelésre is. Utóbbiak közül hosszú távon mindenképpen fontos a funkcionális gyógytorna, amelyet akár gyógymasszázs és lökéshullám terápia is kiegészíthet.

A lökéshullámok - amelyek a természetben például mennydörgésnél keletkeznek - az érintett, fájdalmas területre juttatva beindítják a test öngyógyító mechanizmusait, élénkítik a vérkeringést és az anyagcserét, oldják a triggereket. Arnold doktor tapasztalatai szerint az orvosi kezelések közül is számos módszer hatékony lehet. A helyi gyulladáscsökkentő injekció például több hétig is fájdalommentessé teheti a lábat, vagyis bizonyos körülmények közt az első lépés lehet a megoldás felé. Természetesen azt is látni kell, hogy a Morton-neuroma egyes eseteiben ezek a módszerek már nem segítenek, és neurológiai-ortopédiai konzíliumra, végső soron műtéti kezelésre lehet szükség.