Így hordjuk gond nélkül a magassarkút

Keressük a szélesebb fazonokat!

Ha egész napos hordásra vásárolunk magas sarkú cipőt, akkor olyat válasszunk, amelynek eleje, illetve sarka is szélesebb. Így lábujjaink nem nyomódnak össze, nem fog begörcsölni a lábfejünk, és testsúlyunk is jobban eloszlik a lábakon.

Magas sarkú vagy lapos talpú? Nem csak a tűsarkú cipők tesznek rosszat tartásunknak és lábainknak: a mostanában divatos vékony és teljesen egyenes talpú cipők is nagy megterhelést okoznak. Az így kialakult betegségek kezelésére egy új, hatékony módszert találtak. Hogyan válasszunk cipőt? Cikkünkben a válasz!

Alacsonyabb sarok

A törpetűsarkú fazon mostanában is divatos, és azért is érdemes kipróbálni, mert ha ilyet hordunk, kisebb nyomás nehezedik a lábujjakra, és a hátunkat is kevésbé terheljük. A legoptimálisabb sarokmagasság a körülbelül 5 centis.

Betétek

Ha nincs a cipőben beépített párnás rész a lábfej-, illetve sarokrészen, akkor vásároljunk. A drogériákban kapható, szilikonból vagy bőrből készült emelők, párnák és betétek sokkal kényelmesebbé teszik a magassarkúk viselését. Ugyanez a helyzet a sarokvédőkkel, amelyek megakadályozzák, hogy a cipő feltörje a lábunkat - a legcsinosabb lábbeli is képes egy óra után kínzóeszközzé válni, ha nem figyelünk erre.

Divatos, de a lábnak és a gerincnek egészségtelen lehet a magassarkú

Kerüljük a szupermagas sarkakat!

Ha egész nap 10 centis vagy még ennél is magasabb sarkú cipőkben járunk, akkor kockáztatjuk, hogy a csontok, illetve az idegek begyulladnak a lábfejünkben. A láb csontjaira nehezedő folyamatos, túlzott nyomás miatt pedig akár hajszálrepedések is keletkezhetnek a lábfej csontjaiban.

Legyen nálunk váltócipő!

Érdemes mindig magunknál tartani egy semleges színű, kényelmes lapos talpú cipőt, amelyre lecserélhetjük a magassarkút, ha úgy érezzük, hogy már túlságosan kényelmetlen a viselése. Ezzel nemcsak a kényelmetlenségtől, hanem az esetleges sérülésektől is megkímélhetjük magunkat.

Forrás: healthista.com