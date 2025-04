Megtalálták az ellenszert a derékfájásért felelős zombisejtekre

Becslések szerint több száz millió embert érint derékfájdalom, amelynek krónikus formája a munkahelyi hiányzások és az életminőség-romlás egyik leggyakoribb oka világszerte. Mint azt a kanadai McGill Egyetem közleménye írja, a kezelés ma jellemzően tüneti, azaz nem a kiváltó okokat célozza, hanem csupán a fellépő panaszokat hivatott enyhíteni. „Felfedezésünk éppen azért izgalmas, mert arra utal, hogy képesek lehetünk egy teljes új módon kezelni a hátfájást: eltávolítva a problémát vezérlő sejteket, nem pedig pusztán elfedve a fájdalmat” – idézi a közlemény Lisbet Haglundot, az egyetem professzorát, az új tanulmány utolsó szerzőjét.

A krónikus derékfájdalom gyakori panasz, különösen a kor előrehaladtával. Fotó: Getty Images

Zombisejtek a derékfájdalom hátterében

Az úgynevezett szeneszcens sejtekre gyakran csak zombisejtekként hivatkoznak a köznyelvben. Olyan elöregedett sejtekről van ugyanis szó, amelyek ahelyett, hogy funkciójukat veszítve elpusztulnának, mint azt a normál sejtek teszik, még hosszú ideig életben maradnak. Sőt, környezetükben gyulladást is generálhatnak, azon keresztül pedig közrejátszhatnak számos betegség kialakulásában. A kor előrehaladtával egyre több zombisejt gyűlhet fel a szervezetben, beleértve a gerinc csigolyái között elhelyezkedő porckorongokat is. Ott aztán szintén gyulladást és fájdalmat válthatnak ki, hosszú távon károsítva a gerincet.

Haglund és munkatársai erre a problémára kerestek megoldást, és találtak is egy potenciális jelöltet. Kombinált gyógyszerük hatóanyagként orto-vanillint, egy természetes összetevőt, illetve az onkológiai ellátásban alkalmazott RG-7112-őt tartalmaz. Kísérleteik során a kutatók egereknek adták be szájon keresztül a kétféle hatóanyagot, úgy külön-külön, mint kombináltan. Vizsgálataik szerint a nyolchetes kezelés minden formájában képes volt csökkenteni a zombisejtek számát, a fájdalmat és a gyulladást, valamint visszafordítani a porckorongok károsodását a kísérleti állatoknál. Mindazonáltal a leghatékonyabbnak a kombinált alkalmazás bizonyult.

„Meglepődtünk, hogy egy orális kezelés képes volt eljutni a porckorongokhoz, amelyeket egyébként nehéz elérni, és éppen ebben rejlik a hátfájás kezelésének egyik legnagyobb kihívása. A legnagyobb kérdés most az, hogy ezek a gyógyszerek embereknél is azonos hatással bírnak-e” – árulta el Haglund. A kutatócsapat tervei szerint a kísérleteket más betegségekre is kiterjesztik majd a jövőben, mert úgy vélik, a gyógyszer-kombináció más öregedéssel összefüggő, zombisejtek vezette betegségek kezelésében is segítséget nyújthat, mint az ízületi gyulladás vagy a csontritkulás.