A bizsergő láb ezt jelzi

Valószínűleg éreztük már úgy, mintha talpunkat ezernyi apró tűhegy szurkálná vagy forró vízbe mártottuk volna. A jelenség többnyire valamilyen ártalmatlan okra vezethető vissza, például hogy kényelmetlenül ültünk, így nem jutott a végtag elegendő vérhez. Előfordulhat azonban, hogy a komolyabb betegség húzódik mögötte.

A bizsergő láb betegséget jelez

Általában a jelenség mögött a neuropátia valamelyik fajtája húzódik, ami az idegek károsodásával jár. Több tényező is kiválthatja a nem megfelelő étrendtől a túlzott alkoholfogyasztáson át a cukorbetegségig. Nagyon gyakori problémáról van szó, Magyarországon nagyjából 400 ezerre becsülik a cukorbetegség miatti neuropátiától szenvedők számát. Ritkábban az alábbi betegségek is állhatnak a panaszok mögött.

Vitaminhiány (főleg a B6- és B12-vitaminé)

Krónikus vesebetegség

Lyme-kór

Alacsony pajzsmirigyszint

Vasculitis (gyulladt véredények)

HIV vírus/AIDS

Ólom-, higany- vagy arzénmérgezés

Guillain-Barré-szindróma

Magas vérnyomás

Ödéma

Gyógyszer-mellékhatások (főként kemoterápiás készítmények és HIV-gyógyszerek)

Ha a probléma tartósan fennáll, mindenképpen keressünk fel egy orvost! A tüneteket viszont rövid távon néhány otthoni módszerrel is kezelhetjük.

Hideg víz

Az egyik legkézenfekvőbb és legegyszerűbb mód, ha az égő, bizsergő lábat egy lavór hűvös vízbe mártjuk. Ez gyorsan enyhíti a panaszokat, viszont 3-4 percnél tovább ne tartsuk benne, mert más betegséget is kockáztathatunk.

Keserűsó

A keserűsó - vagy más néven Epsom-só - tulajdonképpen a magnézium-szulfát egyik neve, amely javítja az idegi aktivitást. A bőrünkön keresztül is képes felszívódni, így fürdő formájában is nagyon hatékony lehet, hosszú idő óta a fürdősók egyik legfontosabb alapanyaga. Nem javasolt használni azonban a magas vérnyomás, illetve a cukorbetegség miatti panaszok enyhítésére!

Almaecet

A lábban jelentkező, égő érzésen segíthet az is, ha almaecetes vízben áztatjuk - az ecetvizes fürdőnek a bőrre is jó hatása van. Belsőleg is jót tesz az egészségünknek, enyhíti a gyomor- és emésztési problémákat, és csökkenti a szervezet koleszterinszintjét is.

Kurkuma

A kurkumát Ázsiában nemcsak ízesítésre, de fájdalomcsillapításra is használták, és gyulladáscsökkentő hatása is ismert. Körülbelül 1-2 teáskanállal keverjünk néhány deci langyos vízhez, és igyuk meg naponta kétszer.

Masszázs

A láb masszírozása serkenti a vérkeringést és enyhíti a végtagfájdalmat. Erős, határozott mozdulatokkal dörzsöljük az érintett területet körülbelül tíz percig - használhatunk akár masszázsolajat is.

