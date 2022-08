40 felett így változik a nők bőre

A változókorról a legtöbb embernek a hőhullámok megjelenése és a hangulatingadozás ugrik be, az életkorral járó hormonális változások azonban az egész testre hatással lehetnek. A menstruáció elmaradása, a menopauza idején csökkenni kezd, majd szinte teljesen megszűnik a petefészekben az ösztrogén nevű női nemi hormon termelése.

Az ösztrogén pedig nagyon „sokoldalú” hormon. A kamaszkorban ez felel a másodlagos női nemi jellegek fejlődéséért (mint a mellek növekedése, a méhnyálkahártya vastagodása), szabályozza a menstruációs ciklust és hatással van többek között a női csontozat erősségére, szív- és érrendszer egészségére és a zsír-anyagcserére is. Nagyban befolyásolja továbbá a bőr állapotát, és ez nem csak a kamaszkori pattanásokat jelenti, hanem a változókorban jelentkező, igen változatos bőrproblémákat is.

A klimax jelentősen kihat a testünkre – sajnos a bőrünkre is. Fotó: Getty Images

Szárazabb bőr, mélyülő ráncok

Az ösztrogén stimulálja a bőr vízmegtartásáért felelős kötőszöveti fehérje, a kollagén termelődését. Amint a korral mind kevesebb kollagént termel a szervezet, úgy vékonyodik, ereszkedik, veszít rugalmasságából a bőr. A szárazabb bőr egyúttal érzékenyebbé is válik, gyakran viszketés is kísérheti a változást. Az ösztrogénszint csökkenésével a szervezet zsírraktárai átrendeződnek, és jellemzően a has, a csípő, a fenék és a combok körül koncentrálódnak, míg az arc, a nyak, a karok és kézfejek petyhüdtebbé, a ráncok egyre feltűnőbbé válnak.

Második kamaszkor

Az arra hajlamos nőknél az is előfordulhat, hogy visszatér a bőrzsírosodás és a vele járó bőrproblémák – fokozott mitesszerképződés, a pattanások. Esetükben a menopauza alatti hormonális változások hasonló következményekkel járnak, mint kamaszkorban.

Fokozottabb érzékenység a napsugárzásra

A kor előrehaladtával csökken a szervezetben a sugárzás káros hatásaitól védő pigment, a melanin képződése, mivel az ösztrogén a melanint termelő melanocitákra is hatással van. Ez pedig azt jelenti, hogy az idősebb bőr nagyobb mértékben van kitéve a napozás ártalmainak.

Hiperpigmentáció: májfoltok megjelenése

A melanintermelés szabályozása révén az időskori pigmentfoltok megjelenésére szintén hatással vannak a változókor hormonális történései, így egyéb tényezők mellett ez is szerepet játszik abban, hogy az UV-sugárzásnak leginkább kitett bőrfelületeken – az arcon, a karon és a kézen, a nyakon illetve a mellkason – barnás foltok, úgynevezett öregségi májfoltok jelennek meg.

Fakó arcszín

A bőr veszít üdeségéből: rózsás helyett fakóvá, szürkéssé válhat. Ennek az az oka, hogy a bőrsejtek természetes megújulási folyamata az életkorral szintén lassabbá válik, az elhalt hámsejtek nehezebben távoznak a bőr felszínéről.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!