Agyi köd: a menopauza egyik tünete is lehet

Alvászavarok, hőhullámok, hüvelyszárazság, szorongás, depresszió – a menopauzával járó általános tünetek sokak számára ismerősek lehetnek. A változókor (klimaktérium) általában a nők negyvenes életéveiben kezdődik, és ötvenéves koron túl fejeződik be, de sokan már a harmincas éveik végén érezhetik a hatásait. Persze nem villámcsapásszerűen, egyik napról a másikra jelentkezik, a panaszok fokozatosan erősödnek fel. Ráadásul igen változatos tüneteket eredményezhet, amelyek közül néhányat nem is társítanánk a változókorhoz. Ilyen a „menopauzás” agyi köd, amely a testi kellemetlenségek mellett az érintett nők több mint felénél tapasztalható valamilyen mértékben.

Agyi köd kísérheti a változókort

A menopauza során a női szervezet korábbi külső és belső rendje jelentősen átalakul, amelynek hátterében az ideg-, a hormon- és az immunrendszer hatásai állnak. A legtöbb nőnél már hónapokkal, sőt akár évekkel az utolsó menstruáció előtt megjelenhetnek a korai szimptómák, ezekhez pedig idővel újabbak társulhatnak. Ebben az időszakban ráadásul több más panasz is jelentkezhet, amelyeket gyakran összetévesztenek a menopauza hatásaival, ami a diagnózis felállítását és a megfelelő kezelést is hátráltatja. A tünetek minden nőnél eltérők, és az éjszakai izzadástól a súlygyarapodáson át a hajhullásig szinte bármi jelentkezhet. Sokan beszámoltak ugyanakkor arról is, hogy egyfajta agyi köd ereszkedik le a gondolataikra, ami miatt feledékenyebbé váltak, nehezebben idéznek fel egy-egy korábbi emléket, és rövidebb ideig tudnak csak a feladataikra koncentrálni. A menopauzás ködnek is hívott jelenség gyakoribb, mint gondolnánk, hátterében pedig szintén az ilyenkor lezajló hormonális változások állhatnak.

Sokaknál agyi köd kísérheti a változókort. Fotó: Getty Images

Egy néhány éve végzett amerikai kutatás eredményei szerint a középkorú nők csaknem 60 százaléka számolt be koncentrálási nehézségekről, memóriazavarokról és egyéb kognitív problémákról. A vizsgált személyek mindegyike átesett a menopauzán, és a tünetek felerősödését is többnyire arra az időszakra datálták. A tanulmány szerzői ugyanakkor azt is kifejtették, hogy a változókorral járó tünetek sok esetben felerősíthetik egymást. Az agyi ködöt tapasztalt nőknél nagyobb arányban jelentkeztek például hőhullámok, alvászavarok és egyéb kellemetlenségek is. A rossz alvás és a hangulatingadozások miatt pedig önmagában is általános fáradtság lehetett úrrá a nőkön, akik így rosszabbul teljesíthettek a memóriateszteken, és nehezebben tudtak koncentrálni a mindennapos feladataikra is.

Egy másik, a témában végzett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a kognitív tünetek a menopauza korai szakaszában különösen erősek lehetnek. A tanulmányban részt vevő nők az utolsó menstruációt követő egy évben érték el a leggyengébb eredményeket a memóriát, figyelmet, verbális tanulást, valamint a motoros funkciókat is vizsgáló teszteken. Ezen tanulmány eredménye szerint ugyanakkor a memória idővel javult, és a résztvevők teszteredményei is jobbak voltak a későbbi időszakokban. A kutatók szerint ebben az is szerepet játszhatott, hogy a hormonális ingadozások a klimax korai szakaszában különösen intenzívek, ami nem csupán testi, de mentális tünetekben is tetten érhető.

Változó, ki hogyan éli meg a változókort. A menopauza a női lét természetes velejárója, és érdemes ekként is kezelni. Fel lehet rá tudatosan készülni, és nem érdemes szenvedni az olykor kellemetlen tünetektől sem, hiszen van hatásos gyógymód. Ha nem akarunk hormontartalmú gyógyszert szedni, akkor is van választásunk.

Hogyan enyhítsük a tüneteket?

Mivel ez az időszak rengeteg változást idéz elő a szervezetben, a kezelés is összetett, sokszor rendszeres orvosi kontrollt igénylő folyamat. Segíthetnek a patikák polcain vény nélkül is elérhető, olyan összetételű készítmények, amelyek természetes eredetű hatóanyagokkal csillapíthatják a változókorral járó kellemetlenségeket. Ezek a hormonmentes készítmények igazoltan enyhítik a leggyakoribb változókori tüneteket, például a hőhullámokat, alvászavarokat vagy a lelki panaszokat. Sok esetben ugyanakkor a különböző hormonpótló készítményekre is szükség lehet, amelyek használatáról az orvos dönthet. Nem szabad ezek mellett megfeledkezni a megfelelő életmód fontosságáról sem: a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás szintén hozzájárulhat a kellemetlen panaszok enyhüléséhez.

