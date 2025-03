Szabad asztmagyógyszert szedni várandósan?

Dr. Potecz Györgyi, a Tüdőközpont tüdőgyógyásza, allergológus válaszában hangsúlyozta, hogy az olyan krónikus betegségek kezelésében, mint az asztma, a rendelt gyógyszerek elhagyása még terhességben sem ajánlott.

Meg kell előzni az oxigénhiányt

A helyes légzés fontosságáról a legtöbb kismama a szülés kapcsán értesül, ugyanis a megfelelő légzéstechnikával csökkenthető a szülés alatti fájdalom és így juthatunk a szervezetünk működéséhez nélkülözhetetlen oxigénhez is. Azt is fontos azonban tudni, hogy amíg a magzat az anyaméhben van, a tüdő, mint önálló légzőszerv nem működik, a köldökzsinóron keresztül a méhlepény látja el funkcióját.

A várandósság időszakában a magzat oxigén-ellátottsága teljes mértékben az édesanyától függ. Vérszegénység, rossz lepényi működés, dohányzás, terhességi cukorbetegség, toxémia és különböző anyagcserezavarok következtében pedig csökkenhet a magzathoz jutó oxigén mennyisége. Ez azért veszélyes, mert a méhen belüli oxigénhiányos állapot a gyermeknél akár súlyos fejlődési rendellenességeket okozhat. Emiatt különösen nagy gondossággal kell felkészülni a várandósoknál az asztma gondozására, hiszen az asztmás roham is egy olyan tényező, amely oxigénhiányos állapotot idézhet elő. Az asztmás roham során a hörgők beszűkülnek, a kilégzés nehezítetté válik, köhögés, zihálás lép fel, a levegő áramlása akadályozottá válik. A rohamok eltérő súlyosságúak és hosszúságúak lehetnek, azonban az asztmás rohamok ideje alatt minden alkalommal csökken a szervezetbe jutó oxigén mennyisége - foglalja össze a tudnivalókat Potecz doktornő.

Szabad-e asztmagyógyszert szedni kismamáknak?

"Általában igaz, hogy várandósság időszakában a nők igyekeznek kerülni a gyógyszerek szedését, azonban ennek mérlegelése minden esetben szakorvos feladata. Ennek ellenére különösen a terhesség első időszakában sok kismama saját döntése alapján drasztikus mértékben csökkenti vagy elhagyja az asztma kezelésére rendelt gyógyszereket. Ez azonban nem okos döntés, ugyanis bizonyos krónikus betegségek esetében ugyanis a megfelelő gyógyszer használatával súlyosabb problémákat előzhetünk meg. Az asztma kezelésére rendelt gyógyszerek folyamatos, rendszeres alkalmazása a terhesség időszakában is nélkülözhetetlen, ez a nemzetközi ajánlás is. A nem megfelelően kezelt asztmás betegség ugyanis a terhesség időszakában okozhat magas vérnyomást, súlyos vérzést, toxémiát, szülési komplikációkat is. Előfordulhat koraszülés, az átlagosnál alacsonyabb születési súly, nő a bölcsőhalál kockázata" - ismerteti Dr. Potecz Györgyi, a Tüdőközpont tüdőgyógyásza. Hozzátette: természetesen várandósoknál nagy körültekintés szükséges a kezelésben, törekedni kell például a csak inhalatív gyógyszerek használatára olyan hatóanyagokkal, melyek ilyen módon a szervezetbe juttatva biztosan nem jelentenek veszélyt a magzatra és biztosítják a kontrollált állapot fenntartását. Az emellett esetleg mégis szükséges szájon át vagy injekcióban alkalmazott gyógyszerekről szintén a kezelőorvos dönt, aki a kezelés meghatározásánál figyelembe veszi az állapotot és a tünetek mértékét.

A megfelelő légzéstechnikával csökkenthető a szülés alatti fájdalom. Fotó: Getty Images

A szoptatás időszakában rendszerint a terhesség alatt szedett gyógyszerek szükségesek az asztma kezeléséhez. Ez esetben fontos, hogy az anyuka tájékoztassa erről a kezelőorvost, hogy a baba és önmaga számára is legbiztonságosabb gyógykezelést kaphassa.

Próbáljuk megelőzni az asztmás rohamot

Asztmás rohamot számtalan tényező provokálhat, aki rég együtt el a betegséggel, általában már tudja, hogy nála az allergéneken kívül például a fertőzések, az időjárás változásai, vagy akár a stressz lehet egy kiváltó ok. Ha pedig a megfelelő gyógykezelést a kezdeti jelek észlelésekor alkalmazzuk, akár meg is előzhetjük a súlyosabb rohamot. Ezek a kezdeti jelek néha már napokkal előbb jelzik az asztmás roham közeledtét, vagy közvetlenül az asztmás roham elején jelentkeznek. Ezek közé tartozhatnak jellemzően az alábbiak:

Elsősorban éjszaka, vagy terhelésre jelentkező gyakori köhögés.

Légzés nehezebbé és/vagy gyorsabbá válása.

Testmozgás során gyengeség érzet, különösen, ha ez sípoló légzéssel, szapora légzéssel, köhögéssel társul.

Meghűlés, felső légúti hurut jelei.

Alvászavarok. - A kilélegzett levegő csúcsáramlásának csökkenése (ez akár otthon is használható légzésfunkciós készülékkel mérhető).

A kezelőorvossal egyeztetve minden kismama elkészítheti a személyre szabott asztma akció tervet, amely tartalmazza a szükséges gyógyszerek alkalmazásának módját, amelyek segítségével állapotuk stabil és megelőzhetők lehetnek a súlyosabb rohamok.