Egyes kutatások szerint a magyar lakosság akár 30 százaléka is szenvedhet a pollenallergia változatos tüneteitől, és bár talán a parlagfű allergiáról esik a legtöbb szó, de a lista szinte kifogyhatatlan: a különböző pázsitfű félék, a nyírfa, a kőrisfa, a hársfa is okozhat enyhébb vagy súlyosabb tüneteket az arra érzékenyeknek. Az allergiás tüneteket okozó pollenek azonban nem állnak meg a küszöbön, hanem szellőztetéskor vagy éppen a ruhánkhoz, hajunkhoz tapadva bejutnak otthonunkba is. Egy körültekintően kiválasztott légtisztító készülék nemcsak tüneteink enyhítésében segíthet, de akár hűsíthet is a nagy melegben és mindemellett otthonunk díszévé is válhat.

A szűrő, a légtiszító készülék lelke – ez különösen fontos az allergiások számára

Amennyiben allergiával küzdünk, fontos, hogy a készülék, amit használunk HEPA H13 szűrővel rendelkezzen. Ezek a készülékek akár 0,3 mikron nagyságú részecskéket képesek megszűrni, ami azért fontos, mert az allergiát kiváltó részecskék általában 10 mikrométernél kisebbek, így jó eséllyel megszabadulhatunk tőlük. A légtisztító szűrőjének aktívszén rétege pedig a szagok és gázok, beleértve az illékony szerves vegyületek eltávolításáért felel. Ha nemcsak a szűrő rendelkezik teljesen zárt HEPA H13 rendszerrel, hanem a készülék teljes egésze, így biztosított az is, hogy a „befogott” szennyező, allergizáló részecskék nem kerülnek vissza a szoba levegőjébe. Így könnyedén és tartósan megszabadulhatunk a kellemetlen tüneteket okozó allergénektől és fellélegezhetünk

Nem kell, hogy csak álom legyen a pihentető éjszakai alvás – allergia szezonban sem

Allergia szezonban különösen nagy nehézséget jelenthet a pihentető éjszakai alvás, ami pedig kulcsfontosságú a mindennapi jó közérzethez A Dyson légtisztító készülékei rendelkeznek éjszakai üzemmóddal is, melynek lényege, hogy egészen csendesen, szinte hang nélkül képesek tisztítani a szoba levegőjét. Az erőteljes légmozgást létrehozó Air Multiplier™ technológia pedig gondoskodik arról, hogy az egész szoba levegője megtisztításra kerüljön. Egyes Dyson készülékek akár 40 négyzetméteren is képesek megszűrni a levegőt, így azoknak is segítséget nyújthatnak, akik egy nagyobb hálószobában alszanak, vagy garzonlakásban élnek.

A hűsítő funkció aduász a nyári forróságban

A Dyson légtisztítói nemcsak tisztítják, de kellemesen hűsítik is a levegőt, így is elő segítve a felfrissülést a nyári melegben. A hűsítő funkció akár napközben, akár az éjszaka folyamán nagy megkönnyebbülést nyújthat. Sokan pont az allergiás tünetek jelentkezése miatt nem bírják, vagy nem szeretik a légkondicionáló készülékeket, így nekik remek alternatívát nyújt egy hűsítő funkcióval ellátott készülék, amely különböző erősséggel és módon tudja a friss és kellemesen hűs, tisztított levegővel megtölteni a teret, ahol éppen tartózkodunk. A Dyson légtisztítói akár 360 fokban képesek körbe fordulni, így biztosítva, hogy a megtisztított levegő a helység minden területére eljut.

A gondosan kiválasztott légtisztító nemcsak hasznos, de esztétikai élményt is nyújt

A számos kiváló funkció mellett – mely nemcsak az allergiások számára jelent előnyt – a Dyson légtisztítóknál a tervezők különös hangsúlyt fektettek a letisztult, modern, minden környezetbe beleillő designra is. Bármelyik készüléket választjuk, biztosak lehetünk benne, hogy lakásunk díszévé fog válni és azon kapjuk magunkat, hogy a készülék segítségével nemcsak a kellemetlen allergiás tüneteknek inthetünk búcsút, de szemet gyönyörködtető látványt is nyújtanak.