A mandulák leggyakoribb betegségei

Óvodások leggyakoribb panasza

A megnagyobbodott orrmandulák sok gyermeknél okoznak elhúzódó problémákat. A duzzadt állapot sokszor egyéni adottság miatt vagy egy fertőzéses állapot után nem húzódik vissza. A problémát az okozza, ha a megnagyobbodott orrmandula miatt a gyerek orra bedugul, így a száján veszi a levegőt, ezáltal pedig nem működik az orrüreg szűrőfunkciója. Amennyiben ez az állapot tartóssá válik, akár abnormális arcizom- és fognövekedés is lehet a következménye. Az orrgaratbeli szűk viszonyok miatt sokszor a középfül felé vezető járat, a fülkürt sem működik megfelelően, ami miatt pedig gyakran makacs savós középfülgyulladás alakulhat ki, illetvefertőzésesetén heveny középfülgyulladás.

Az orrmandulák eltávolítása segíthet

Az orrgaratban elhelyezkedő orrmandulák gyulladásai általában nagyjából 3 évesen, közösségbe kerüléskor kezdődnek, majd 7 éves kor után fokozatosan el is tűnnek. Mivel az orrmandulák mérete a korral csökken, számos panasz kezelés nélkül is elmúlik. Műtéti megoldásra általában akkor kerülhet sor, ha ismétlődő, heveny középfülgyulladás, vezetéses halláscsökkenést okozó idült savós középfülgyulladás alakul ki, valamint ha ezek nem javulnak életmódbeli változtatások és kezelés hatására sem. Önmagában a horkolás nem feltétlenül műtéti indikáció, de ha ez légzéskimaradással, tehát alvási apnoéval is jár, akkor igen.

Az orrmandulák megnagyobbodása igen gyakori panasz óvodáskorban

A garatmandulák akut gyulladása esetén

Mandulagyulladás alatt gyakorlatilag a garatmandulák gyulladását értjük. Ezek hátterében leggyakrabban vírusfertőzés áll. A ritkább, bakteriális eredet esetén a leggyakoribb kórokozó az A-csoportú béta-hemolitikus Streptococcus. Ezen kívül Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophylus influenzae vagy Coli baktérium okoz leginkább fertőzést. Kisgyermekeknél jellemző, ismert tünet a láz, a nyelési fájdalom, a belövellt garat, a rossz közérzet és a étvágytalanság. Első lépésben ezek csillapítása a cél, valamint a bő folyadékbevitel. Bakteriális eredetű fertőzés gyanúja esetén antibiotikus kezelés is javasolt - kellő dózisban és szükséges időtartamban.

Milyen esetekben lehet indokolt a műtét?

Előfordul, hogy még ki sem lábal a gyerek az egyik mandulagyulladásból, máris jön a következő. Ha ez évente minimum hatszor megismétlődik, akkor már idült gyulladásról beszélünk: a mandulák ilyenkor gócként szerepelnek, ekkor pedig már javasolt a műtét. Sürgős beavatkozásra is szükség lehet például mandula körüli tályog kialakulása esetén. Ilyenkor fokozódó nyelési fájdalom, duzzanat, majd ödéma kialakulása készteti arra a beteget, hogy orvoshoz forduljon. A heves tünetek mögött valóban egy veszélyes, gyors beavatkozást igénylő betegség áll.

Különösebb gyulladásos előzmény nélkül is szükség lehet mindazonáltal beavatkozásra. Kifejezett mandulatúltengés esetén ezek a képletek méretüknél fogva okoznak légúti akadályt, esetleg nyelési nehezítettséget, így sokszor felelősek a gyermek horkolásáért, sőt az alvási apnoé kialakulásáért. Ebben az esetben az orrmandulát eltávolítják, a garatmandulákat viszont csak megkisebbítik, hogy funkciójuk megmaradjon, de ne képezzenek légúti akadályt. A horkolás kiküszöbölésével a gyermek alvása végre pihentető lesz.

Fontos szerepük van

"A mandulaműtét szükségességének elbírálása mindig egyedi és a szakorvos, illetve néha több szakma közös döntésén alapul" - mutatott rá dr. Fülöp Györgyi fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont orvosa. Hozzátette, a mandulák nagyon fontos védelmi funkciót töltenek be a szervezetben, és különösen az első életévek során lényegesek azimmunrendszerszámára. Retrospektív vizsgálatok igazolják például, hogy a korai életkorban mandulaműtéten átesett gyermekek esetében a későbbiekben, fiatal felnőttkorban nagyobb eséllyel jelentkeznek bizonyos szív- és érrendszeri betegségek.