Ezért baj, hogy hidegben kevesebbet szellőztetünk

10 megdöbbentő tény a beltéri levegőről.

Nemcsak a szabadban, de a lakásban tartózkodva is szükségünk van friss levegőre, amelyhez elengedhetetlen a rendszeres szellőztetés. Nyáron ezzel többnyire nincs is gond, sokan reggeltől estig nyitva tartják az ablakokat - leszámítva persze a kánikula időszakát, amikor lehetőségek szerint klímával, vagy a redőnyök lehúzásával védekezünk a forróság ellen. A fázósabb emberek az őszi és téli hónapokban viszont ritkábban nyitják ki az ablakot, attól tartva, hogy a kellemes meleg pillanatok alatt elillan a lakásból. Holott ezekben a hónapokban még a megszokottnál is többet kellene szellőztetni, főleg azoknak, akik rendszeresen szenvednek az allergiásasztmatüneteitől.

Űzzük ki a vírusokat a légtérből

Friss levegő hiányában a testi és szellemi teljesítőképességünk is lecsökken: fáradtabbak leszünk, nehezebben tudunk a feladatainkra koncentrálni, megfájdulhat a fejünk is. A járvány ideje alatt különösen fontos a rendszeres szellőztetés, amelyre a brit járványügyi szolgálat honlapja is felhívja a figyelmet: mint írják, a lakások vagy irodák rendszeres szellőztetésével kihajthatjuk a zárt térben lebegő vírusrészecskéket, így csökkenthetjük az esélyét annak, hogy megfertőződünk. Hogyha egy légtérben tartózkodunk egy beteggel, nagyon fontos naponta akár 4-5 alkalommal is kinyitni az ablakokat és kereszthuzatot csinálni. Szellőzés hiányában ugyanis a vírusok csak gyűlnek a légtérben, és növelik a kockázatát annak, hogy a közelben tartózkodók is megbetegednek. Ez persze nemcsak a koronavírusra, hanem a szintén ebben az időszakban terjedő nátha- és influenzavírusokra is igaz.

Otthonunk rendszeres szellőztetése egész évben fontos. Fotó: Getty Images

A megfelelően kiszellőztetett helyiségben éjszaka jobban is alhatunk. Ennek pedig önmagában is fontos szerepe lehet az egészségünk megőrzésében, hiszen a megfelelő minőségű és mennyiségű pihenéssel súlyos betegségek (például szív- és érrendszeri megbetegedések vagy diabétesz) kialakulását is megelőzhetjük.

A légúti allergia tüneteit is enyhíti

Az allergiás asztmában szenvedő betegek számára különösen fontos a rendszeres szellőztetés, hiszen az allergénekkel teli levegő a tüneteiket is felerősítheti. Kellő légmozgás hiányában ugyanis a levegő gyorsan telítődhet porral, pollenekkel vagy gombák spóráival, amelyek hatására az asztma felerősödhet.

A tüneteket jelentősen befolyásolja az is, hogy mennyire párás a benti levegő: szervezetünk számára a legmegfelelőbb a 40 és 60 százalék közötti páratartalom. A túl magas, de a túl alacsony szint sem kedvez az asztmásoknak. A fürdés, a ruhák kiteregetése, illetve a főzés is növeli a lakás páratartalmát, ez pedig a légutak beszűkülését okozza, emellett a párás levegőben a penészgombák és a poratkák is elszaporodnak, ami tovább emeli az irritáló részecskék mennyiségét a levegőben. A túl alacsony páratartalom viszont kiszáríthatja a nyálkahártyát és irritálhatja a légutakat, újabb kellemetlen tüneteket előidézve. Ha azonban rendszeresen szellőztetjük a lakást, a páratartalom is ideális szinten tartható - persze bizonyos lakásokban érdemes párásító/párátlanító készüléket is használni a megfelelő páratartalom eléréséért.

Hogyan szellőztessünk a hidegben?

A hidegebb őszi-téli hónapokban is fontos tehát a rendszeres szellőztetés, amelyhez érdemes megfogadni néhány tanácsot. Ilyenkor rövidebb, de intenzív szellőztetéseket szoktak javasolni: nyissuk ki az ablakokat és az ajtókat egyszerre, és ha a lakásunk vagy házunk kialakítása megengedi, csináljunk kereszthuzatot. Így a lakás levegője néhány perc alatt teljesen kicserélődik, a falak azonban nem hűlnek ki teljesen, így az ablakokat becsukva gyorsan újra felmelegedhet a légtér. Ébredés után, illetve lefekvés előtt a hálószobát szellőztessük ki alaposan, míg fürdés után a fürdőszoba, főzést követően pedig a konyha levegőjét frissítsük fel lehetőség szerint. A kimosott ruhákat is érdemes kint szárítani, ha van rá lehetőség, ez ugyanis szintén hozzájárulhat az egészséges beltéri klíma kialakításához.

Az allergiás nátha jellegzetes tüneteit (tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés) a patikák polcain vény nélkül elérhető készülékek is gyorsan enyhíthetik. Érdemes ezekből a téli időszakban is otthon tartani mindenkinek, akinél a különböző allergiás reakciók gyakran okoznak kellemetlenséget.