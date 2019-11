Mennyire veszélyes a könnycsatorna-gyulladás?

Ennek többféle oka is lehet, például fejlődési rendellenesség , de a nők esetében gyakran apró "kövek" alakulnak ki, melyek elzárják a könny áramlását.: a kutatások szerint a dacryocystitises esetek csak egynegyede férfi. A betegek általában 40 év felettiek.közé tartozik a szem sarkának megduzzadása, fájdalma, érzékenysége és kipirosodása, az állandó könnyezés, váladékozás, akár genny is ürülhet a könnycsatornából. Súlyos fertőzés esetén láz is előfordulhat. A szakemberek megfigyelései alapján a dacryocystitis gyakrabban érinti a bal szemet.

A betegséget, melyek egyéb gyulladásos betegségekért, például arcüreggyulladásért, tüdőgyulladásért , torokgyulladásért is felelősek. A dacryocystitis emellett visszavezethető az orrot vagy a szemet érő traumára, nagyon ritkán daganatra is.Bizonyos betegségek (például orrpolip) miatt jelentősen nőhet a könnycsatorna-gyulladás kialakulásának rizikója, és a legyengült immunrendszerűeknél is gyakrabban kialakulhat a dacryocystitis. Amennyiben valakinél egyszer már kialakult a gyulladás,

A betegség kezelése természetesen attól függ, hogy milyen kiváltó ok áll annak hátterében. Mivel a legtöbbször bakteriális fertőzés okozza,. Kórházi kezelésre a legtöbbször nincs szükség. A meleg borogatással enyhíthetőek a kellemetlen tünetek, és a gyógyulás is megkönnyíthető. Nagyon súlyos esetben, vagy ha a gyulladás krónikussá válik (ilyenkor általában csak az állandó könnyezés a tünet), esetleg más ok is indokolja, az érintett terület műtéti feltárására is szükség lehet.