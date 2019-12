A cukorbetegség kevésbé ismert jelei

Hogy melyek a cukorbetegség gyakori, ám nem tipikus jelei, dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa foglalta össze.

Gyakori bőrproblémák

Cukorbetegség esetén gyakori, amikor vissza-visszatérő bőrproblémákkal szembesül a beteg. Az egyik legjellemzőbb, amikor sötét, bársonyosabb tapintású foltok jelentkeznek a bőrön - rendszerint a hajlatokban, a nyakon, a csuklón, a könyök részén. A magas inzulinszint ugyanis fokozza a bőrsejtek növekedését és a melanin termelődését. Amennyiben ezt tapasztalja valaki, mindenképp ellenőriztesse vércukor-szintjét (OGTT: ne csak az éhomit), valamint az inzulinszintet is , mivel igen gyakori, hogy inzulinrezisztenciára vagy már cukorbetegségre utal a probléma.

Ezen kívül érdemes tudni, hogy a megemelkedett glükózszint okozhat még visszatérő bőrfertőzéseket, szőrtüszőgyulladást, valamint heves bőrviszketést is.

Horkolás

Sokan nem gondolnak rá, pedig a horkolás bizony a cukorbetegség egyik tünete is lehet, sőt a 2-es típusú diabéteszben szenvedők csaknem fele tapasztalja a problémát. Egy nemrégiben napvilágot látott kanadai tanulmány szerint az alvási apnoéval diagnosztizált betegek 23 százalékánál 5 és fél éven belül cukorbetegség alakult ki. Az összefüggés pontos oka egyelőre nem tisztázott, ám valószínű, hogy ekkor stresszhormonok szabadulnak fel, ami megemeli a vércukor szintjét.

Hallásromlás

A hallásromlást rendszerint a kornak tudják be, ám érdemes tudni, hogy cukorbetegség tünete is lehet, ha valaki kénytelen hangosabbra állítani a tévét. A National Institute of Health tanulmánya szerint ugyanis a hallásromlás a diabétesz korai jele is lehet. A megemelkedett vércukorértékű embereknél - akiknél addig még nem diagnosztizálták a cukorbetegséget - 30 százalékkal nagyobb volt a halláskárosodás az egészséges társaikkal szemben. "Ennek oka, hogy a magas glükózszint miatt károsodnak a belső fülben lévő erek, így a hallás is károsodik" - magyarázza dr. Porochnavecz Marietta.

Testsúly csökkenése

Gyakori tévhit, miszerint a 2-es típusú cukorbetegséget csakis a testsúly növekedése jelzi. Való igaz, a diabétesz egyik fő rizikófaktora a túlsúly, ám előfordulhat, hogy a betegeknél kevesebbet mutat a mérleg nyelve diéta és több testmozgás nélkül is. Ennek oka a magasvércukorszintokozta fokozott vizeletürítésben keresendő. Így egyrészt vizet és glükózt is veszít az érintett, mivel vércukor is távozik a vizelettel együtt - mivel pedig a sejtek ekkor éheznek, a szervezet az izmokból kezdi lebontani a fehérjét, ami súlyvesztéssel jár.