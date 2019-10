A duzzadt szemek leggyakoribb okai

Allergia

A kiváltó tényezőktől függetlenül mindig arról van szó, hogy a szemeket körülvevő bőrszövet körül folyadék gyűlik fel. Mivel az itt található bőr nagyon vékony, a folyadékgyülem meglehetősen látványos. A szem körüli vékony bőr igen érzékeny is, így ha allergénekkel érintkezik, például pollennel vagy állatszőrrel vagy porral, akkor a szem bedagad. Az allergének az orron keresztül is a szemekhez juthatnak. Az ilyenkor jelentkező szemviszketés, főleg, ha dörzsöljük is a bőrt, tovább ronthat a helyzeten. Bizonyos parfümösszetevők is kiválthatnak allergiás reakciót.

Kötőhártya-gyulladás

Vírusos és bakteriálisfertőzésis okozhat kötőhártya-gyulladást, amely a szemek kivörösödésével, viszketésével, váladékozásával jár. Vírusok esetén általában egyéb, megfázáshoz hasonló tünetek is jelentkeznek.

A szemkörnyéki bőrfelület duzzanatát számos dolog előidézheti

Kontaktlencse

Ha túl sokáig hagyjuk bent a kontaktlencsénket, akkor ez is okozhat szemdagadást. A lencse megakadályozza, hogy szemünk oxigénnel érintkezzen, amitől a szaruhártya bedagadhat. Ha lencsében alszunk, a helyzet még rosszabb lehet.

Magas nátriumbevitel

A túlzott sófogyasztás miatt szervezetünk vizet tart vissza, ezért a szemet körülvevő szövetekben is extra folyadék halmozódik fel. Ilyenkor érdemes visszafogni olyan ételek fogyasztását, mint csipszek, szalámik, mikrózható készételek, konzervek. Összességében érdemes mindig ellenőrizni a címkéken az élelmiszerek nátriumtartalmát.

Alkoholfogyasztás

Nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása után testünk több részén is tapasztalhatunk puffadást, dagadást, így a szemek környékén is. Ráadásul ilyenkor általában éjszaka sem tudunk pihentetően aludni, ami szintén látványos nyomot hagyhat a szemünk környékén.

Közelgő menzesz

A hormonálisan aktív nők túlnyomó többsége tapasztal premenstruációs panaszokat: egyeseknél olyan súlyos panaszok jelentkezhetnek, amelyek miatt dolgozni sem tudnak. Részletek itt.

A puffadás érzése a premenstruációs szindróma (PMS) egyik legkellemetlenebb velejárója, amely körülbelül egy héttel amenzeszelőtt kezdődik, és csak a vérzés harmadik napja körül kezd enyhülni. Az ilyenkor zajló hormonális változások vízvisszatartást okoznak a testben, emiatt fordulhat elő, hogy ilyenkor gyakran a szemünk is bedagad.

Forrás: health.com