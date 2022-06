Hazánkban vasárnap délelőtt gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadékra nem kell készülni. Délután a napsütés mellett gomolyfelhők is lesznek az égen, de ezekből csapadék nem valószínű. A szél napközben élénk északi lesz. Hajnalban 13, 18 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 24, 29 fok között alakul. Késő este 15, 21 fok lesz. Vasárnap frontmentes időre készülhetünk. Éjszaka még felléphetnek alvásproblémák. Napközben a fokozottan érzékenyeknél vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, inagdozhat a komfortérzet is. A tűző napon fennáll a napszúrás veszélye, érdemes a legmelegebb órákat árnyékos helyen tölteni. A melegedésre fokozottan érzékenyeknél migrén is felléphet. A kinti programoknak kedveznek a feltételek. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció