Légúti panaszok télen: mi okozhatja?

Hogyan és mely vitaminok segíthetik a COVID-19 megelőzését?

A tavaly óta tomboló világjárvány közepette napjainkban nagy figyelem hárul az új koronavírus (SARS-CoV-2) elleni küzdelemre. Az immár egyre több korosztály számára elérhető védőoltásokon túl továbbra is fontos cél a fertőzések mihamarabbi kiszűrése, hogy a fertőzöttek elkülönítésével lassítani lehessen a járvány terjedését. Fontos tehát, hogy amennyiben felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, háziorvosunkat e-mailben vagy telefonon tájékoztatva egyeztessünk a legfontosabb teendőkről. Bár afertőzésnem minden esetben okoz tüneteket, amennyiben mégis, úgy leggyakrabban láz, köhögés és fáradtság hívja fel rá a figyelmet az érintetteknél.

A COVID-19 tüneteihez hasonló panaszokat egyéb fertőzés és allergia is okozhat.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Érdemes megemlíteni, hogy hasonló panaszokat egyéb légúti fertőzések is kiválthatnak, sőt akár allergia is állhat a háttérben. Előbbiek közös jellemzője, hogy egyaránt - elsősorban cseppfertőzéssel terjedő - vírusok váltják ki: a COVID-19-et az új koronavírus, az influenzát influenzavírusok, míg a náthát, avagy megfázást kétszáznál is több vírusfaj, köztük legtöbbször rhinovírusok. Allergia esetén pedig valamilyen ártalmatlan tényezőre reagál túlzottan agresszívan az immunrendszer. Télen, amikor sokat tartózkodunk a négy fal között, illetve a ritkább szellőztetés miatt a beltéri levegő is kevésbé cserélődik, főként a lakásban elszaporodó penészgombák spórái, a háziporatkák kiszáradt és apróra porlott ürüléke, valamint egyéb, a porban felgyülemlő allergének provokálhatnak kellemetlen immunválaszt a légutakba kerülve.

Az alábbi táblázatban a Mayo Klinika összeállítása alapján mutatjuk be a különböző megbetegedések jellemző tüneteit.

Tünet COVID-19 Influenza Megfázás Allergia Köhögés gyakori (száraz köhögés) gyakori gyakori néha Izomfájdalmak gyakori gyakori néha - Fáradtság gyakori gyakori néha néha Tüsszögés ritkán néha néha gyakori Torokfájás gyakori gyakori gyakori ritkán Orrdugulás, -folyás gyakori gyakori gyakori gyakori Láz gyakori gyakori néha - Hányás, hasmenés néha néha (főként gyerekeknél) - - Szaglás- és ízlelésvesztés gyakori (akár orrdugulás nélkül) ritkán néha (főként orrdugulással) néha Orr-, szem-, száj- és fülviszketés - - - gyakori Kötőhártya-gyulladás néha néha néha néha Nehézlégzés gyakori gyakori ritkán ritkán (allergiás asztmával)

Hogyan előzhetjük meg a panaszokat?

A koronavírus-fertőzés, az influenza és a megfázás prevenciója közös pontból fakad. Mivel a fertőzésekért felelős kórokozókat maguk az emberek terjesztik a légutaikból kiáramló apró váladékcseppek közvetítésével, ezért fizikailag kell megpróbálnunk elszigetelni magunkat. Annál is inkább, mert tünetmentesen, illetve a tünetek jelentkezése előtt is megfertőzhet már valaki másokat. Tartsunk tehát lehetőleg legalább két méter távolságot azoktól, akikkel nem élünk közös háztartásban, nyilvános helyeken pedig viseljünk mindig az orrot és szájat eltakaró maszkot. Általában véve kerüljük a zsúfolt helyeket, valamint tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat: mossunk gyakran kezet szappannal, vagy legalább használjunk alkoholos kézfertőtlenítőt, és ne nyúljunk az arcunkhoz. A megbetegedések elkerülése érdekében fontos továbbá, hogy éljünk a COVID-19 és az influenza elleni védőoltás lehetőségével.

Ami az allergia megelőzését illeti, a legfontosabb, hogy kerüljük a panaszokat kiváltó allergéneket. Tartsuk tisztán otthonunkat, a lakás levegőjét pedig hideg időben is rendszeresen frissítsük fel rövid, de intenzív szellőztetéssel. Mivel a magas páratartalom mind a háziporatka, mind a penész elszaporodását elősegíti, a túl alacsony páratartalom pedig kiszárítja és védtelenebbé teszi a légutakat, ezért törekedjünk arra, hogy otthonunk beltéri relatív páratartalma stabilan a 40 és 60 százalékos tartományban maradjon. Ennek követéséhez érdemes beszerezni egy higrométert, és szükség esetén vagy hidegpárásítóval, vagy páramentesítővel korrigálni az esetleges kilengéseket.