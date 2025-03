Kórházi ápolókra támadt egy részeg Bács-Kiskun megyében

Az ország déli feléhez hasonlóan északon, északkeleten is csökken a felhőzet, és ott is gomolyfelhős idő várható. Ezzel együtt az összefüggő csapadékot is záporok, zivatarok váltják fel. A déli, délnyugati szél az ország déli felén időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A hőmérséklet késő este 6 és 14 fok között alakul. A változékony időben sokan tapasztalhatnak kellemetlen testi és mentális tüneteket.