Túl gyakran mész WC-re? Nem biztos, hogy a sok folyadék az oka

A nyári hónapokban jelentősen megnő a folyadékigényünk, ez viszont azzal jár, hogy többször kell kimennünk a mosdóba is. Hogy mennyiszer, azt számos dolog befolyásolhatja az életkorunktól az egészségi állapotunkon át bizonyos gyógyszerek szedéséig. A Cleveland Clinic cikke összegyűjtötte, milyen okai lehetnek annak, ha az átlagosnál gyakrabban keressük fel a mellékhelyiséget, mikor jelezhet például betegséget.

A legtöbb ember átlagosan napi hét-nyolc alkalommal vizel, de az sem jelent feltétlenül problémát, ha ennél többször, vagy éppen kevesebbszer keressük fel a mosdót. Ennek oka a legtöbb esetben egyértelmű is: például nagyon sokat ittunk, esetleg lédús gyümölcsből, például dinnyéből lakmároztunk be. Ugyanakkor több más dolog is kiválthatja a fokozott vizelési ingert, például az alábbiak.

Húgyúti fertőzések

A köznyelvben csak felfázásként emlegetett hólyaghurut jellegzetes tünete a gyakori vizelési inger. Ilyenkor hiába érezzük állandóan azt, hogy tele van a hólyagunk, előfordul, hogy csupán pár cseppet tudunk kipréselni magunkból, ráadásul a vizeletürítés fájdalmas, csípő, égő érzéssel jár. A probléma nemtől és kortól függetlenül bárkit érinthet, de a nők körében gyakrabban fordul elő. Ennek fő oka, hogy az ő húgycsövük rövidebb, ráadásul közelebb van a végbélnyíláshoz is, így a baktériumok könnyebben elérhetik a húgyhólyagot.

A gyakori vizelési inger rengeteg kellemetlenséget okozhat a hétköznapokban. Fotó: Getty Images

Terhesség

Közismert, hogy várandósság alatt a kismamák gyakrabban látogatják a mosdót a megszokottnál. Főként az első és harmadik trimeszterben gyakrabban kell pisilni. A terhesség első szakaszában jellemzően a progeszteron, illetve a humán korion-gonadotropin (HCG) hormon fokozott termelődése válthat ki gyakoribb ingert, a harmadik trimeszter során pedig a magzat növekedése miatt fokozódik a nyomás a húgyhólyagon, ami sürgetőbbé teszi a mosdóhasználatot.

Cukorbetegség

Az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség egyik kellemetlen velejárója, hogy többször látogatjuk a mosdót a megszokottnál. Amikor a szervezet nem tudja az inzulint felhasználni a cukor (glükóz) lebontására, több vizeletet termel, hogy megszabaduljon tőle. Erre gyanakodhatunk akkor, ha nem csak gyakrabban kell mosdóba mennünk, de a megszokottnál többet is pisilünk egy-egy alkalommal.

Megnagyobbodott prosztata

A prosztata megnagyobbodása a férfiaknál okozhatja a fokozott vizelési ingert, elsősorban az 50 feletti korosztályban, de tulajdonképpen bármelyik életkorban. Miután az egészséges esetben gesztenye nagyságú szerv megdagad, nyomást gyakorolhat a húgyutakra, ez okozhat egyre gyakrabban kellemetlenségeket.

Idegrendszeri zavarok

Egyes neurológiai rendellenességek befolyásolhatják a húgyhólyag működését és vizelési zavarokat okozhatnak. Gyakran tapasztalnak ilyen panaszokat stoke-on átesett, vagy rerincvelő-sérülést szenvedett emberek.