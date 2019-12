A leggyakoribb téli betegségek

Az éves megbetegedések jelentős hányada a késő őszi-kora tavaszi, illetve a téli időszakra datálható. Ennek több oka is van. A hideg, nedves idő kedvez a kórokozók terjedésének, míg a szervezetünk védelméért felelős sejtek termelődéséhez nem ideális. A napsütéses órák száma is ebben az időszakban a legalacsonyabb, ami miatt az immunrendszerünk egészséges működéséhez elengedhetetlen D-vitaminból is hiányt szenvedünk. Az idénygyümölcsök és zöldségek is eltűnnek az áruházak polcairól, így a vitaminraktára egészét kénytelen felélni a szervezetünk, ami így kiszolgáltatottabbá válik a vírusokkal és bacilusokkal szemben. A téli betegségek kapcsán legtöbbünknek a megfázás juthat eszébe, de sok más betegség is ebben az időszakban fordul elő a legnagyobb arányban, vagy jelentkezik a legintenzívebb tünetekkel. Ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat a cikkünkben.

Megfázás

A megfázás nem egyetlen betegséget jelöl: tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom, amelyet a felső légutakban vírusok által okozott megbetegedések esetén használunk. A betegség neve megtévesztő lehet, hiszen önmagában nem a hideg okozza, bár az alacsony hőmérséklet kétségtelenül hozzájárul a kialakulásához. Valójában vírusok (legtöbb esetben az úgynevezett rhinovírusok) váltják ki, amelyek cseppfertőzéssel terjednek, és azimmunrendszerlegyengülését kihasználva okozhatnak kellemetlen tüneteket. Az ilyenkor fellépő panaszokat mindannyian jól ismerhetjük: rendszerint tüsszögés, orrdugulás, torokfájás, illetve rövid ideig tartó hőemelkedés is jelentkezhet.

Maga a nátha nem gyógyítható, a vírusok ellen az antibiotikum is hatástalan. Szerencsére azonban az immunrendszerünk fel tudja venni a harcot a betegséggel szemben, mi csak asszisztálni tudunk ehhez a folyamathoz, és a tüneteit enyhíthetjük. Sok pihenés és bőséges folyadékfogyasztás mellett néhány nap alatt átlendülhetünk a betegség nehezén.

Magas vérnyomás

Kevésbé ismert, de a vérnyomásproblémák is intenzívebben jelentkezhetnek a téli hónapokban. A hideg miatt ugyanis az erek beszűkülnek, hogy a szervezet így gátolja a hővesztést. Emiatt a vérnyomás is megemelkedik, a szívnek pedig jobban kell dolgoznia ahhoz, hogy a vért minden szükséges helyre eljuttathassa. A téli hónapok ezért a szívbetegséggel küzdőknek sem kedveznek.

A magasvérnyomás-betegség sokszor tünetmentes marad, csak egy más betegség miatti kivizsgálás vagy rutin orvosi ellenőrzés során derül rá fény. Hogy megelőzzük a problémát, fontos, hogy egész évben tartsuk a megfelelő testsúlyt, mozogjunk rendszeresen és kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, illetve a káros szenvedélyeket.

A téli hónapokban a háziorvosokhoz fordulók száma is megnő. Fotó: iStock

Hörghurut

A hörghurut (másnéven bronchitis) a tüdő hörgőinek belső felszínét bélelő nyálkahártya gyulladását jelenti, amely jelentkezhet heveny és idült formában is. A megfázás mellett gyakran okozhat gondot a téli hónapokban. A heveny típus többnyire a légcsövet is érinti és rendszerint külső beavatkozás, kezelés nélkül is jól gyógyul. Idült formája azonban a hörgők olyan tartós gyulladását eredményezi, melynél az évek folyamán szerkezeti változás is kialakul a hörgők falában, emiatt pedig komoly légzésfunkciós zavarokkal jár.

A heveny hörghurut kezelésekor is rendkívül fontos az ágynyugalom és a megfelelő folyadékpótlás, ami akár 3-4 litert is jelenthet naponta. A gyógyulás folyamatát más, a patikák polcain található készítmények is felgyorsíthatják, érdemes tehát ezeket is kipróbálni. Az idült bronchitis már hosszabb, komolyabb kezelést igénylő betegség.

Influenza

Kínzó légzőszervi tünetek, levertség ésláz- az influenza tüneteit aligha kell bárkinek is bemutatni, ahogy az is közismert, hogy a betegséget okozó vírusok rendszerint a téli hideg hónapokban támadnak. A betegség okozta panaszokat sokan összekeverik a megfázás tüneteivel, azt azonban rendszerint nem kíséri magas láz, fáradtság és végtaggyengeség. Az influenzavírus jellemzően a téli hónapokban okoz járványt, Magyarországon rendszerint januárban kezd rohamosan emelkedni a megbetegedések száma.

A panaszok rendszerint 1-2 nap lappangási időt követően, hirtelen jelentkeznek. Antibiotikumos kezelés ennél a betegségnél sem használ, a fő cél a tünetek enyhítése, és a szervezetünk megerősítése, hogy az hatékonyabban vehesse fel a harcot a betegséggel. Ez esetben is fontos az ágynyugalom, a bőséges folyadékfogyasztás és a vitaminpótlás.