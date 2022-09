Meglepő okok állhatnak a fülpattogás mögött

A fülpattogás ugyan nem fájdalmas, de igen zavaró lehet. Akár egy egyszerű nátha után is kialakulhat, és sokáig velük maradhat, így idővel érdemes orvoshoz fordulni a panasszal – ismertette dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

A pattogó hang oka az orrot a füllel összekötő fülkürt megnyílása, amely a dobűri nyomás rendszeres kiegyenlítését biztosítja. Ez egyébként természetes jelenség. Zavaróvá akkor válik, ha nátha miatt fülkürthurut alakul ki, az orrnyálkahártya pedig megduzzad, és fokozott váladékképződés jelentkezik.

Az idő múlásával egyre zavaróbbá válhat a panasz, ezért nem árt tudni, hogy mi okozhatja és hogyan kezelhető. Fotó: Getty Images

Allergia is okozhatja

A fülkürt működését a náthához, megfázáshoz hasonlóan a légúti allergia is befolyásolja. Szénanátha is okozhat orrnyálkahártya-gyulladást, ha pedig ez nincsen megfelelően kezelve, az a fülkürt működését is befolyásolja. Ennek következtében pedig szintén jelentkezhet fülpattogás.

Jelek, hogy fülünk nem egészséges.

Egyéb kiváltó okai is lehetnek

A tartós orrnyálkahártya-gyulladás hátterében a nem megfelelően kezelt szénanátha mellett refluxbetegség is állhat. De a náthát vagy orrmelléküreg-gyulladást okozó kórokozók a fülkürtön keresztül a középfülbe is eljuthatnak, ennek pedig középfülgyulladás lehet a következménye.

Dr. Augusztinovicz Monika ezért első körben fül-orr-gégészeti kivizsgálást javasol fülpattogás esetén. Amennyiben itt nem látható olyan elváltozás, amelyet kiváltó okként azonosítani lehet, vagy a kezelés ellenére sem szűnik a panasz, akkor további kivizsgálás indokolt. A háttérben egyéb okok – például a nyaki gerinc elváltozása vagy állkapocsízületi rendellenesség – is állhatnak.

Hogyan kezelhető a bosszantó panasz?

Ha a fül-orr-gégészeti vizsgálat alapján egyértelmű az összefüggés a nátha szövődménye és a pattogó hang megjelenése között, akkor a fülkürthurut kezeléséhez és a fülpattogás megszüntetéséhez orrspray-t, nyákoldót, esetleg antihisztamint adnak. Hasznos továbbá a befogott orral történő, ismételt fülkürtátfújás – magyarázta dr. Augusztinovicz Monika.

