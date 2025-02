Bedugult fül: ez a 8 módszer segíthet a leggyorsabban

Gyakran küzdesz bosszantó füldugulással repülés vagy utazás közben? Sűrűn előfordul, hogy úszás vagy zuhanyzás után alig akar kifolyni a füledből a víz? A füled is eldugul, amikor náthás vagy? Esetleg túlságosan nagy mennyiségű fülzsír termelődik a füledben, és ez gyakran dugulást okoz? Mutatjuk, mit tehetsz ilyenkor.

8 módszer bedugult fül ellen

A fent említett helyzetek nem feltétlenül indokolnak fül-orr-gégészeti látogatást. Vannak ugyanis olyan, egyszerű házi módszerek, amelyek segíthetnek a probléma megszüntetésében.

Mikor fordulj orvoshoz?

Fontos kiemelni, hogy bizonyos esetekben betegség – például középfülgyulladás vagy valamilyen fertőzés – is meghúzódhat a füldugulás mögött. Eleinte tehát nyugodtan próbálkozhatsz a különféle házi praktikákkal, ám ha a tünetek 3-5 nap múlva sem enyhülnek, vagy akár még súlyosbodnak is, akkor mindenképpen keress fel egy szakembert! Egy kezeletlenül hagyott, vagy éppen helytelenül kezelt fülbetegség ugyanis akár hallásvesztést is eredményezhet.

Így távolítd el a felesleges fülzsírt

Vannak az otthoni fültisztításnak kíméletes és egyszerű módjai is.

A cikk forrása: BENU Gyógyszertár, kiemelt képünk forrása: Getty Images