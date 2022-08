Így távolítsuk el a felesleges fülzsírt

Szakemberek már egy ideje felhívták rá a figyelmet, hogy hallószervünk egészsége és épsége érdekében felejtsük el a fültisztító pálcika használatát, és a felgyülemlett - zavaró mennyiségű - fülzsírt igyekezzünk a lehető legkíméletesebben eltávolítani.

A fülzsírt házilag csak nagyon óvatosan szabad eltávolítani, különben kárt okozhatunk magunknak. Fotó: Getty Images

Nem gusztusos, de nélkülözhetetlen és hasznos

A ragacsos, sárga fülzsírt (cerumen) a hallójáratban található mirigyek termelik. Noha sokak számára nem tűnik nélkülözhetetlennek, sem esztétikusnak, valójában létfontosságú szerepe van fülünk biztonságos és egészséges működésének szempontjából. A cerumen ugyanis amellett, hogy védi a fül bőrét a kiszáradástól, megakadályozza, hogy a hallójáratunkba kerülő por, kosz vagy apró tárgyak, esetleg kis rovarok, bogarak mélyebbre jussanak, és elérve a dobhártyánkig sérülést vagy fertőzést okozzanak.

A fülzsír folyamatosan termelődik, és ahogy szárad, természetes módon ürül. Ezt segíti elő állkapcsunk mozgása is, így ha beszélünk vagy rágunk, azzal hozzájárulunk a felesleges cerumen távozásához is. Előfordul azonban, hogy a fülzsír felhalmozódik - egyeseknél azért, mert az átlagosnál nagyobb mennyiségben termelődik -, nem tud megfelelő ütemben ürülni, fülzsírdugót képez, ami kellemetlen, feszítő érzést, súlyos esetben pedig akár gyulladást is okozhat. Ezért ennek eltávolítását már célszerű szakemberre bízni, aki percek alatt rutinosan és óvatosan kimossa.

Meglepő történetről számolt be egy külföldi újság. Egy 31 éves férfi összeesett és mentőt hívtak hozzá. A férfi a kórházi kivizsgálás során elmondta, hogy szédülni kezdett és megfájdult a feje. Az orvos által kért képalkotó vizsgálat oldotta meg a rejtélyt: bal fülében, egészen mélyen egy fültisztító pálcika maradványát találták meg, ami miatt két gennyes tályog képződött a hallójáratában.

Ha azt észleljük, hogy a szokásosnál több - vagy számunkra zavaró - fülzsír gyűlt fel hallójáratunkban, a fülzsírdugó esetleges kialakulását megakadályozandó mi magunk is eltávolíthatjuk. De kizárólag óvatosan és megfelelő eszközökkel. A vatta vagy fültisztító pálcika használata erre nem alkalmas. Előbbi beleragad a zsírba, és szálai a fülzsírral összekeveredve még jobban elzárják a hallójáratot, utóbbi pedig amellett, hogy könnyen sérülést okozhat a dobhártyán, nem megfelelően használva éppen ellenkező hatást vált ki: befelé löki a felgyűlt fülzsírt.

Mi lehet a jó megoldás?

A Harvard Health Publishing orvosi főszerkesztője, Howard E. LeWine szerint az a legbiztonságosabb otthoni módszer a megkeményedett fülzsír feloldására és eltávolítására, ha vény nélkül kapható, kimondottan e célra ajánlott fülcseppet használunk. Véleménye szerint a babaolaj és az ásványi olajok is megfelelőek lehetnek, ahogy a hidrogénperoxid is. Utóbbival kapcsolatban óvatosságra int, az ugyanis a fülbe jutva vízzé alakul, miután az oxigén távozik belőle. Vagyis a hallójárat nedves marad, ami kitűnő táptalajt jelent különféle baktériumok elszaporodásának, amik akár hallójárat-gyulladást is okozhatnak. (A hallójáratunkban maradt vizet egyébként soha nem szabad drasztikusan, például hajszárítóval "kiszárítani", célszerű óvatosan, egy puha törölköző sarkával felitatni.)

A fülzsír feloldására szolgáló készítményeket azonban kizárólag akkor szabad becseppeneteni, ha ép a dobhártyánk, nincs fülgyulladásunk, és nem műtötték hallószervünket - hívja fel rá a figyelmet LeWine. Ha semmit nem szeretnénk a fülünkbe cseppenteni, ám szükségét érezzük, hogy időről időre megtisztítsuk ezt a testrészünket is, válasszuk a legegyszerűbb és legtermészetesebb megoldást: fürdés közben langyos vízzel, az ujjunkat használva óvatosan mossuk meg fülünket, majd egy törölköző sarkával vigyázva itassuk fel belőle a vizet.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!