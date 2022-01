WHO: gyerekeknek nem kell még 3. oltás

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) friss állásfoglalása szerint várandós nőknél is biztonságosan alkalmazhatók az mRNS-vakcinák.

A szakember szerint, bár valóban úgy tűnik, hogy a gyorsan terjedő omikron variánssal szemben idővel csökken az immunvédettség mértéke, egyelőre azonban további kutatásokra van szükség annak felméréséhez, hogy mely csoportok számára szükséges emlékeztető oltást beadni. "Jelenleg egyáltalán nincs bizonyíték rá, hogy egészséges gyermekeknek és serdülőknek szükségük lenne emlékeztető oltásra" - hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Soumya Swaminathan a Reuters hírügynökség beszámolója szerint.

A WHO szerint egyelőre nem indokolt a gyerekek és serdülők emlékeztető oltása. Fotó: Getty Images

Izraelben 12 éves kor felett már bárki kaphat harmadik oltást. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága (FDA) ugyancsak arról határozott korábban a hónap során, hogy immár a 12 és 15 év közötti fiataloknál is engedélyezi a Pfizer és a BioNTech közös oltóanyaga harmadik dózisának alkalmazását. A múlt héten Németországban is ajánlást adtak ki a 12 és 17 év közöttiek emlékeztető oltására, ahogy tavaly december óta Magyarországon is megvan erre a szülők lehetősége.

Swaminathan elmondása szerint a WHO vezető szakértői a mostani hét folyamán fognak összeülni, hogy megvitassák, milyen alapelvek mentén lenne érdemes a világ országainak lakosságuk számára harmadik oltást biztosítaniuk. "A cél, hogy megóvjuk a kockázati csoportokba tartozókat, azaz azokat, akiknél a legmagasabb a súlyos megbetegedés és az elhalálozás veszélye. E körbe tartoznak az idősek és a legyengült immunrendszerrel élők, valamint az egészségügyi dolgozók egyaránt" - hangsúlyozta a tudományos főtanácsadó.

