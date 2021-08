Koronavírus: még veszélyesebb mutánsok alakulhatnak ki

Koronavírus: mi kell a mutánsok elleni védelemhez? Mutatjuk!

Már a küszöbön van a koronavírus egy újabb variánsának kialakulása, és hamarosan meg is jelenhet egy még veszélyesebb variáns, ha nem kapják meg minél többen a védőoltást rövid időn belül - hívta fel a figyelmet Brett Giroir, a Trump-adminisztráció korábbi koronavírus-tanácsadója a CNN-nek adott interjújában. A szakértő arra kérte az amerikaiakat, hogy értsék meg, a mostaninál sokkal nagyobb védettségi szint kellene a járvány legyőzéséhez.

Hamarosan megjelenhet egy még veszélyesebb variáns. Fotó: Getty Images

Ismét berobbanhat a járvány

Amerikában az új koronavírus-fertőzéseket már szinte 100 százalékban az Indiából indult delta variáns okozza, az esetszámok pedig egyértelműen növekvő tendenciát mutatnak. A lakosság átoltottsági arány ugyanakkor még csak 50 százalék körüli. A kevésbé átoltott államokban robbanásszerű emelkedésre kell felkészülni a fertőzöttek, a kórházi kezelésre szorulók és az elhunytak számát illetően is. Ez azért is rossz hír, mert már most is van olyan állam, ahol csupán 6 szabad intenzív ágy található.

Veszélyben a gyerekek

A szakemberek szerint az oltatlanokra jóval nagyobb veszélyt jelent a delta variáns, ez a mutáció ugyanis gyorsabban és könnyebben terjed az eddigi változatoknál. A védőoltások azonban jellemzően az indiai mutánssal szemben is védelmet nyújtanak, az oltottak körében így jóval kisebb a megbetegedés valószínűsége. A 12 év alatti gyerekeknek és szüleiknek azonban ez sem ad megnyugvást, ugyanis egyelőre csak a 12 éven felüli lakosság körében engedélyezett a vakcinázás - a kicsik tehát továbbra is védtelenül maradnak. A közelgő tanévkezdés pedig csak még tovább növeli az új típusú koronavírussal való megfertőződés kockázatát.

