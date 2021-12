Van, ahol milliós összegre büntetik az oltatlanokat

A Pfizer szerint évente meg kell majd ismételni az oltást.

Fontolóra kellene venni az oltási kötelezettség bevezetését az Európai Unió tagállamaiban - mondta az Európai Bizottság elnöke az RTL Híradó tudósításában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: Getty Images

Korábban Ausztria jelentette be, hogy februártól kötelezővé teszi a koronavírus elleni vakcinát. Aki nem oltatja be magát, azt 1 millió forintnyi euróra büntetik. Hajlik a kötelező oltásra a leendő német kancellár is. Görögországban is döntöttek: 60 év felett kell mindenkinek beoltatnia magát. Aki nem oltja be magát, annak havi 30 ezer forintnyi eurót kell fizetnie. Mindeközben az európai városokban tüntetések zajlanak a kötelező oltások ellen.

Ursula von der Leyen azt is közölte, hogy a tervezettnél hamarabb, már december 13-án elérhető lesz az 5 és 11 év közötti gyerekek oltóanyaga.

Szakértők szerint a jelenleg terjedő delta vírusvariáns a korábbi hullámokhoz képest több gyermekeket képes megfertőzni, és náluk a tünetek is markánsabbak. Ugyanakkor a járvány letöréséhez az 5-11 éves korosztályban is magas átoltottság szükséges, az oltás a gyerekeket is jobban védi a betegség súlyos lefolyása ellen, hasonlóan a felnőttekhez.