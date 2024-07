Új gyógyszer jöhet a COVID-19 ellen

A keleti tájakon is csökken a felhőzet, de főként a Tiszántúlon maradhatnak erősen felhős részek is, másutt döntően kiderül az ég. Szinte mindenütt megszűnik a csapadék, hajnalban legfeljebb a keleti határ közelében eshet. Az északi, északnyugati szél tovább mérséklődik, de főleg a Tiszántúlon élénk maradhat a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, továbbra is a hétfőn érkezett hidegfront okozhat panaszokat.