Torokgyulladás: így kezeld, amíg eljutsz orvoshoz

Rengetegen szenvednek most torokfájástól, kaparó toroktól. Kevésbé súlyos esetekben számos olyan házi módszer közül választhatsz, amellyel hatékonyan enyhítheted a kellemetlen panaszokat. Fontos azonban, hogy

ha egy hét elteltével nem múlik el a fájdalom, keresd fel az orvosod, mert lehet, hogy antibiotikumra lesz szükség.

A torokfájás kezelésének egyik alappillére a bőséges folyadékfogyasztás. Fotó: Getty Images

Házi praktikák a torokfájdalom enyhítésére

- Tartsd melegen a torkodat egy sállal, ez ugyanis segíti a torok nyálkahártyájának vérellátását.

- Egyél forró húslevest sok zöldséggel, ez ugyanis a meleg gyógyító hatása mellett fontos ásványi sókat pótol a szervezetben.

- Gargalizálj sós vízzel! Ez segíthet a gyulladás csökkentésében és a felgyülemlett váladék kiürülésében. Egy csapott teáskanálnyi sót keverj el egy nagy pohár vízben, és amikor a só feloldódott, gargarizálj a folyadékkal, de semmiképp se nyeld le!

- Igyál meleg teát! Legjobb a kamillából vagy zsályából készült gyógytea, ezek ugyanis ellenállóbbá teszik a nyálkahártyát.

- Fogyassz mézet, az ugyanis köhögéscsillapító hatású. Teába, limonádéba is keverheted, vagy önmagában kanalazhatod is. Érdemes kipróbálni azt is, hogy egy kanál mézet elkeversz egy fél citrom vagy lime levével, és így nyeled le. Torokgyulladás esetén ugyanis a citrusféléknek is jótékony hatása van. Fontos, hogy 1 éves kor előtt semmiképp ne adj mézet a babának!

- Aludj, pihenj eleget, és lehetőleg ne szervezz magadnak a kötelező programokon kívül semmit!

- Emeld meg a fejedet egy párnával pihenés, alvás közben! Ez könnyíti a légzést és enyhíti a torokirritációt.

- Inhalálj! Ehhez hajolj egy tál forró kamillatea fölé, fejedet pedig takard le egy törülközővel! 15-20 percig lélegezd be a gőzt! A vízbe tehetsz még egy-két evőkanál szárított kakukkfüvet, zsályát vagy két evőkanál tengeri sót is. Arra azonban vigyázz, hogy ne rögtön a tűzről levéve hajolj az edény fölé, ez ugyanis könnyedén égési sérülésekhez vezethet.

- Használj toroköblítő oldatokat! Ezek közvetlenül csökkentik a gyulladást a nyálkahártya felületén. A zsályából, kakukkfűből, kamillából készült oldatok ráadásul fertőtlenítenek is.

- Próbáld ki a fokhagymát, sőt a legjobb, ha nyersen fogyasztod! A fokhagymában található allicin ugyanis baktériumölő hatású.

- Jól jöhet ilyenkor egy-egy jégkrém is. A rövid ideig tartó hideg ugyanis kellemesen enyhítheti a torok fájdalmát és a gyulladást.

- Egyél tormát! Egy evőkanál reszelt tormát, egy evőkanál mézet és néhány szegfűszeget önts le egy pohár meleg vízzel, és kortyolgasd! Ez a torok mellett az immunrendszernek is jót tesz.