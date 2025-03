WHO: egyre több európai gyermek kapja el a tbc-t

Összesen több mint 7500 esetben jelentettek tuberkulózist, avagy tbc-t a 15 évesnél fiatalabb gyermekeknél 2023-ban az európai régióban. Ez az adat közel tizedével haladja meg a 2022-es betegszámot – írja a Reuters hírügynökség. „A tbc-vel diagnosztizált gyerekek számának növekedése aggasztó, egyben egy emlékeztető arra, hogy az egyébként megelőzhető és gyógyítható betegséggel szemben eddig elért eredményeink továbbra is nagyon törékenyek” – fogalmazott Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója.

A tbc egy bakteriális fertőzés okozta betegség, amely főként a tüdőt érint, illetve amely cseppfertőzéssel terjed. Világszerte a tíz leggyakoribb halálok között tartják számon napjainkban is – csak 2023-ban 1,25 millió halálesetért volt felelős a Földön. Aszkar Jedilbajev, a WHO európai irodájának tbc-tanácsadója szerint a kontinensen tapasztalt esetszám-növekedés részben betudható a diagnosztika terén bekövetkezett előrelépéseknek, azaz annak, hogy egyre kevesebb megbetegedés marad felismeretlenül. Ezenkívül közrejátszhat benne az orosz-ukrán háború okozta elvándorlási hullám is, hiszen a régióban éppen ebben a két országban a legelterjedtebb a tbc előfordulása.

Egyre több gyermek kapja el a tbc-t

A WHO és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közös jelentése szerint 2023-ban az összes tbc-s eset 4,3 százalékát a 15 év alatti gyermekek körében jegyezték fel az Európai Unióban. Ezzel immár zsinórban harmadik éve növekedett a korcsoport érintettsége, ami Jedilbajev szerint igen aggasztó tendencia. A WHO korábban arra figyelmeztetett, hogy a pénzügyi források csökkenésével semmissé válhatnak a tbc megfékezésére tett erőfeszítések az alacsony és közepes jövedelmű országokban, és utat nyithatnak a fertőzésért felelős kórokozó nehezebben kezelhető törzsei gyors terjedése előtt.

Érdemes megemlíteni, hogy Magyarországon a tbc elleni BCG oltás a kötelező gyermekkori védőoltások közé tartozik, azt minden újszülött megkapja. A vakcina a fertőzés legsúlyosabb formáival szemben nyújt védelmet gyermekkorban. Az ECDC becsült adatai szerint itthon 570 megbetegedés és 56 haláleset történt 2023-ban tuberkulózis következtében, közte 7 gyermek kapta el a fertőzést.

