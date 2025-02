Szuperbaktérium jelent meg az Uzsokiban, három beteget megfertőzött

A történtekről az RTL Híradó számolt be csütörtökön, miután a szerkesztőség birtokába jutott egy levél, amelyet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) küldött válaszul a kórház korábbi bejelentésére. Utóbbiban az egészségügyi intézmény arról tájékoztatta az NNGYK-t, hogy intenzív osztályán három betegnél is beigazolódott egy úgynevezett karbapenemáztermelő baktérium jelenléte. Ezek a kórokozók azért veszélyesek, mert az általuk termelt enzim révén ellen tudnak állni a karbapenem típusú antibiotikumok hatásának. A karbapenemek széles spektrumú antibiotikumok, amelyeket sok esetben a nehezen kezelhető bakteriális fertőzésekkel szemben vetnek be.

Az RTL Híradó megkeresésére dr. Svéd Tamás intenzív terápiás szakorvos elmondta, hogy a fertőzés súlyos megbetegedést okozhat, bár ez nagyban függ attól, hogy milyen egészségi állapotú beteget támad meg. Az Uzsoki a három páciens állapotára vonatkozóan nem árult el részleteket, azt azonban közzétette, hogy a fertőzötteket a többi betegtől elkülönítve, külön személyzettel ápolják. Ezenkívül az intenzív osztály felvételi zárlatot is elrendeltek, azaz új betegeket jelenleg nem fogadnak. Ez utóbbi információt egy kórházi dolgozó is megerősítette csütörtök délelőtt az RTL Híradó kérdésére. Hozzátette ugyanakkor, hogy az osztály továbbra sincs lezárva, a beteglátogatás is a korábbi rendnek megfelelően zajlik.

