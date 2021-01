Szlávik: új terápia jön a koronavírus ellen

A Debreceni Egyetemen kezdték használni itthon először a remdesivir hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni szert - a klinikai vizsgálatok részletei itt.

Hamarosan új terápia válik elérhetővé itthon is, ami előrelépést jelent majd a koronavírus-fertőzöttek kezelésében - nyilatkozta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus osztályvezető főorvosa az InfoRádió Aréna című műsorában. Az úgynevezett monoklonális terápia során a fertőzésből már felgyógyultak véréből vonnak ki antitesteket, és ebből készítenek gyógyszert, ami gyorsan és hatékonyan képes elpusztítani a vírust. Az infektológus hozzátette, a terápiát elsősorban ambuláns betegeknél kell alkalmazni - ha egy idős fertőzöttről az orvosok úgy ítélik meg, hogy egészségügyi állapota alapján kórházba kerülhet, akkor az intravénásan beadott antitesteknek köszönhetően megelőzhető, hogy romoljon az állapota.

Az új terápia az antitesteken alapul. Fotó: illusztráció, Getty Images

A gyógyszerekre még várni kell

A főorvos elmondása szerint a COVID-19 elleni gyógyszer kifejlesztésére még 3-4-5 évet kell várni, ezért is kezdték el a járvány kirobbanásakor a már meglévő gyógyszerek, köztük a malária és azAIDSelleni szerek, valamint egyes féregirtók koronavírusra gyakorolt hatását vizsgálni.

Már a koronavírus-fertőzés elleni gyógyszerek fejlesztése is folyamatban van, ám ezek még nagyon korai fázisban járnak, ráadásul ezt a folyamatot nem lehet úgy felgyorsítani, mint a vakcina esetében. Ennek oka, hogy míg a védőoltás egyszeri, azonnali immunválaszt vált ki a szervezetben, a gyógyszereket sokáig kell alkalmazni, és számolni kell a hosszú távú hatásokkal, esetleges mellékhatásokkal is. Szlávik János azt is hozzátette, hogy mire a koronavírus okozta megbetegedésre százszázalékos gyógyszeres kezelési eljárás születik, addigra az okafogyottá is válhat a COVID-19 elleni vakcina elterjedtsége és hasznossága miatt.

