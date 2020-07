Szlávik: sok a kérdőjel az oltással kapcsolatban

Magyarországon március elején regisztrálták az első koronavírus-fertőzötteket, míg Európa első hivatalos esetét februárban jelentették. Egyes európai országokkal kapcsolatban azonban az elmúlt hetekben kiderült, hogy valószínűleg már tavaly novemberben, decemberben is terjedt az új kór. Ez alapján elmondható, hogy Magyarországnak legalább 3 hónapnyi előnye volt a régió más országaival szemben - hangzott el az RTL Klub Híradójában.

Magyarországon nem tudnak az új típusú koronavírus korábbi megjelenéséről. Ez a 3 hónap előny pedig itt a régióban elég volt ahhoz, hogy gyors és komoly intézkedésekkel megakadályozzuk egy komoly koronavírus-járvány kialakulását - mondta Szlávik János a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság hétfői ülésén.

A szakember arról is beszélt, hogy világszerte számos vakcinát fejlesztenek az új típusú koronavírus ellen, némelyiket pedig már embereken is tesztelik. Ugyanakkor úgy fogalmazott, kicsit aggódik is, hogy mi lesz a vége ennek a nagy sietségnek. A vakcinafejlesztés szokásos 5-10 éves folyamatát ugyanis most alig 1 évre rövidítették, közben viszont még nagyon sok a megválaszolatlan kérdés az oltóanyaggal kapcsolatban.

Nem tudjuk még például azt, hogy hány adag oltás kell egy személy védettségének kialakításához. Ahogy az is kérdéses még, hogy az időseknél kivált-e megfelelő immunválaszt a koronavírus elleni vakcina - sorolta kétségeit a szakértő.

