Koronavírus: túl sokat várunk az első vakcináktól

A világ egyre kétségbeesettebben próbálja megakadályozni, hogy a koronavírus-járvány az eddigieknél is nagyon károkkal járjon. Emiatt aztán a kormányok olyan oltóanyagok kifejlesztését is támogatják, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet, csupán a COVID-19 nevű betegség legsúlyosabb következményeit akadályozzák meg - írta meg a napi.hu a Fortune cikke alapján.

Túl sokat várunk

Koronavírus: szeptemberben már gyárthatják a vakcinát - kattintson a részletekért!

Jól hangzik az az elképzelés, hogy ősszel már elindulhat a vakcinagyártás és a tömeges oltás, így aki megkapja az oltóanyagot, annak már nem kell többé aggódnia a koronavírus-fertőzés miatt. A valóság azonban nem ennyire fényes. Az egyik vakcinafejlesztés vezetője, Robin Shattock például úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy bár a végső cél valóban az, hogy a védőoltásokkal teljesen megállítsák a koronavírus terjedését és megelőzzék a megbetegedéseket, ám az elsőként elkészülő oltóanyagok ezeket az elvárásokat valószínűleg nem tudják majd teljesíteni. A szakértő szerint már egy olyan védőoltásnak is örülni kell, amellyel legalább az életveszélyes állapottal járó, súlyos megbetegedés megakadályozható lenne.

A többség elvárását valószínűleg az első oltóanyagok még nem fogják teljesíteni.

Fotó: Getty Images

Néhány fejlesztés alatt álló vakcina már az emberi tesztelés szakaszában van. Tehát arra számíthatunk, hogy hamarosan lesz a kezünkben olyan oltóanyag, amely a koronavírus okozta súlyos betegségtől megvédenek minket - magától a megfertőződéstől azonban nem. Ezek a védőoltások tehát kétségtlenül sok ezer életet megmenthetnek majd, azonban fenn áll a veszélye, hogy az emberek nem lesznek tudatában annak, hogy ugyanúgy elkaphatják és továbbadhatják majd a fertőzést akkor is, ha beoltatják magukat. Ráadásul az új típusú koronavírus egyik jellemzője éppen az, hogy a tünetmentesek is terjeszthetik. Ha tehát az oltással megelőzzük a figyelmeztető tünetek kialakulását, akkor még gyorsabban terjedhet majd a kór.

Mitől hatékony egy vakcina?

A védőoltásoknak két típusa van. Az egyikhez legyengített vírust használnak, ami antitestek, vagyis ellenanyag termelésére ösztönzi a szervezetünket. A kínai Sinovac Biotech például ilyen oltóanyagot fejlesztett ki az új koronavírus ellen, és a majmokon végzett kísérletek biztató eredménnyel zárultak. Az Oxfordi Egyetemen és több másik helyen azonban új módszerrel kísérleteznek. Ennek lényege, hogy a koronavírus génjeit egy ártalmatlan vírussal együtt viszik be a szervezetbe. Ez is védekezési reakciót vált ki az immunrendszerből.

"A vakcina akkor is sikernek tekinthető, ha elhárítja a koronavírus-fertőzést, és akkor is, ha a legkomolyabb tüneteket szüntetni meg" - véli Pascal Sriot, az AstraZeneca vezérigazgatója. Ez az a cég, amely az Oxfordi Egyetemen kifejlesztett oltóanyag több 100 milliós értékesítéséről kötött szerződést az Európai Unióval. A védőoltást már engedélyezte egy független tudományos bizottság, most már csak a hatékonyságát kell tesztelni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint egyébként jelenleg 130 kutatás zajlik a világban abból a célból, hogy hatékony védőoltást fejlesszenek ki a COVID-19 ellen.

