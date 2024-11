Szamárköhögés: újabb 33 beteg, egyre súlyosabb a járvány

A 44. naptári héten (október 28 - november 3.) 33 szamárköhögés-gyanús esetet jelentettek az országban – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn kiadott jelentéséből. A fertőzöttek harmada, 11 beteg még csecsemő volt. Mint azt korábban megírtuk, a szamárköhögés a 6 hónapnál fiatalabb babákra a legveszélyesebb, mivel ők még vagy teljesen oltatlanok, vagy csak részlegesen oltottak, így nem rendelkeznek megfelelő immunitással.

A szamárköhögés, avagy pertusszisz egy cseppfertőzéssel terjedő légúti megbetegedés, amelyet a Bordetella pertussis nevű baktérium okoz. Magyarországon a múlt évszázad közepén vált elérhetővé oltás a betegséggel szembeni védekezéshez, ma pedig ez is a kötelező gyermekkori védőoltások része. Ennek ellenére, ahogy az az alábbi grafikonon is jól látható, míg az elmúlt években alig-alig fordult elő itthon szamárköhögés, addig az idei évben kiugróan magas esetszámokat regisztrál az NNGYK. Hasonló tendencia figyelhető meg Európa számos részén, illetve az Egyesült Államokban is – mindebben pedig vélhetően a koronavírus-pandémia utóhatásai is szerepet játszanak.

Mivel a csecsemőkre főként a környezetükben élők jelentik a legnagyobb veszélyt a fertőzés szempontjából, ezért kismamák számára javasolt a várandósság harmadik trimeszterében emlékeztető oltást felvenni a szamárköhögés ellen. Emellett a többi közeli felnőtt családtagnak is javasolt az oltakozás a kicsi megszületését megelőzően.

Borítókép: Getty Images