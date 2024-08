Szamárköhögés: mindenki oltatni akar, már alig van vakcina

Ahogy korábban már olvashattad nálunk, idén július végéig több igazolt szamárköhögéses esetet regisztráltak Magyarországon, mint az elmúlt húsz évben összesen. Erről Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) járványügyi főosztályának vezetője beszélt a közelmúltban.

Már járványszerűen terjed Magyarországon a szamárköhögés, ezért most sokan sürgősen ismétlő oltást akarnak kapni. Fotó (illusztráció): Getty Images

Óriási a kereslet a védőoltásra

Sokan nem tudják, hogy a bárányhimlővel ellentétben a szamárköhögéssel többször is megfertőződhetünk az életünk során. Bár csecsemőként, majd hatévesen és általános iskolában is kapunk ellene oltást, ezek védelme idővel gyengül.

Emiatt felnőttkorban 10, gyermekvállalás tervezése esetén pedig 5 évente ajánlott az emlékeztető oltás. Nem csoda tehát, hogy a hazai járvány hírére hirtelen óriási a kereslet a vakcinára.

Csakhogy a nagy érdeklődés miatt szinte teljesen elfogyott Magyarországon a szamárköhögés elleni vakcina – írta meg a hvg.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNGYK) tájékoztatására hivatkozva. Azonban pánikra semmi ok, hamarosan érkezik az utánpótlás.

A hétvégén várható egy újabb nagyobb szállítmány, ami a jövő hét elejétől már a patikákban lesz, addig egy kis türelmet kérünk azoktól, akik szeretnék magukat beoltatni” – fogalmazott az NNGYK.

Így védheted meg születendő babádat

Mint írták, a legnagyobb veszélyben a koruk miatt még oltatlan csecsemők vannak. Júliusban például két, oltást még nem kapott baba is belehalt a fertőzés szövődményeibe. Az oltatlan, illetve részlegesen oltott csecsemők védelme érdekében most azt javasola az NNGYK, hogy oltassák újra magukat a várandós nők a terhességük harmadik trimeszterében. Így ugyanis át tudják adni a védelmet a születendő babájuknak is.