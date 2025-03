Nem csak a tojás okozhat szalmonellát - ezekkel az ételekkel fertőződhetünk meg

A szalmonella baktérium által okozott betegség általában pár napon belül magától elmúlik. Az okozza, ha olyan sok Salmonella baktérium kerül a szervezetünkbe, amennyit már nem képes legyőzni.

A salmonellosis a köznyelvben rendszerint fertőzött étel fogyasztása után kialakuló gyomor-bélrendszeri tünetekre utal. A kórokozónak - Salmonella enterica - azonban számos alfaja létezik, az általuk okozott kórképek döntően három csoportba sorolhatóak: (1) hastífusz: ennek kórokozója a S. typhi altípus; (2) heveny gyomor- bélhurut képében zajló salmonellosis; (3) sepsissel járó forma: ezt leginkább a choleraesuis típus okozza. Minden formára jellemző, hogy a baktérium a szájon át kerül be a szervezetbe, rendszerint szennyezett élelmiszerrel vagy innivalóval.

A legtöbb esetben olyan tüneteket okoz a fertőzés, mint a hasmenés (esetenként véres), a gyomorgörcsök- és fájdalom, az émelygés és a hányás.

Általában nem igényel orvosi ellátást a szalmonella. Fotó: Getty Images

Mi okozza a szalmonellát?

A Cleveland Clinic szerint a szalmonella baktérium több élelmiszerrel is bejuthat az emésztőrendszerünkbe:

nyers tojás,

nyers vörös hús,

tenger gyümölcsei és baromfifélék,

zöldségek és gyümölcsök,

nem pasztőrözött tej vagy sajt,

nem tisztított víz.

A baktérium megél olyan felületeken is, amikhez a fertőzött személy hozzáért. Ezen kívül állatok élőhelyén, szőrén, tollán, pikkelyein, bőrén és székletén is megtalálható.

Ha nyersen, vagy alulsütve fogyasztjuk a fenti élelmiszereket, vagy olyasmiket eszünk, amik baktériummal szennyezettek, akkor elkaphatjuk a szalmonellát. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy nincs a fertőzésnek semmi jele az élelmiszereken.

Így előzhető meg a fertőzés

Ahhoz, hogy ne fertőződjünk meg, a legjobb, ha betartjuk az általános higiéniai szabályokat. Különösen a rendszeres, szappanos kézmosásra figyeljünk oda mosdóhasználat után, illetve főzés előtt, még mielőtt hozzáérnénk az alapanyagokhoz.

Nem megfelelően tisztított vizet ne igyunk, és ne is főzzünk belőle. Ha bizonytalanok vagyunk a víz tisztaságát illetően (mondjuk egy idegen országban), akkor inkább palackozott ásványvizet fogyasszunk és használjunk.

Egy állat akkor is hordozhatja a baktériumot, ha rajta nem mutatkoznak a betegség jelei. Ezért akkor is fontos a szappanos kézmosás, ha hozzáértünk a kedvencünkhöz, és az élőhelyét (akvárium, terrárium stb.) is rendszeresen takarítsuk. Ne érjünk a szánkhoz közvetlenül azután, hogy megsimogattuk az állatot.

Ha már elkaptuk a betegséget, különösen ügyeljünk a rendszeres kézmosásra és a felületek fertőtlenítésére, hogy a velünk egy háztartásban élők ne kapják el a betegséget. Ilyen esetben a főzést se erőltessük.