Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+18° +36°
Nincs front

Szájpenész felnőtteknél: komoly bajt jelezhet – Így előzheted meg a kellemetlen tüneteket

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Bár a szájpenész elsősorban a kisbabákat érinti, egyes esetekben felnőtteknél is kialakulhat a betegség.

szájpenészt a Candida gomba túlszaporodása okozza a szájüregben, illetve a torokban. Elsősorban babáknál alakul ki, és fájdalmassága miatt gátolhatja, hogy a csecsemőt megfelelő módon etethessük (ez pedig súlyvesztéshez vezethet), illetve átterjedhet a végbélre és a nemi szervekre is, ahonnan sokkal nehezebb kiirtani.

Onnan ismerhető fel, hogy a száj belső nyálkahártyáján, a nyelven, az ínyen vagy a torokban fehér foltok jelennek meg, melyeket le lehet törölni. Alattuk a nyálkahártya vörös és érzékeny, időnként vérezhet is. Ezenkívül a száj is kirepedezhet, illetve nyelési nehézségek, rossz lehelet és kellemetlen szájíz is jelentkezhet.

Az anya is elkaphatja a szájpenészt

Ahogy a Mayo Clinic felhívja rá a figyelmet, szoptatás révén az anya is elkaphatja a fertőzést gyermekétől. A mellbimbók repedezetté, érzékennyé, vörössé válnak, a fájdalom pedig nemcsak szoptatáskor, hanem utána is jelentkezik; akár az egész mellbe kisugározhat. Épp ezért ilyen esetben nemcsak a gyermeknek, hanem az anyának is kapnia kell gombaellenes készítményeket.

Egy idősebb férfi száját vizsgálja egy orvos.
Több dolgot is tehetünk azért, hogy megelőzzük a szájpenész kialakulását. Fotó: Getty Images

A szájpenész azonban felnőtteknél is megjelenhet, különösen akkor, ha valami miatt legyengült az immunrendszer. Általában az alábbiak növelik meg a szájpenész kockázatát:

  • hosszú ideig tartó antibiotikumkúra, 
  • asztma elleni inhalátor használata, 
  • rákkezelés, például kemoterápia.

Így előzhetjük meg a szájpenészt

Néhány óvintézkedéssel megelőzhetjük a szájpenész kialakulását, legyen szó akár felnőttekről, akár gyermekekről – írja az NHS.

Ez is érdekelhet

  • Vigyázzunk a fogainkra: naponta kétszer mossunk fogat, és rendszeresen járjunk ellenőrzésre, még akkor is, ha műfogsorunk van. 
  • Fogak hiánya esetén puha fogkefével mossuk meg a fogínyt és a nyelvet. 
  • Étkezés vagy gyógyszerbevétel után öblítsük ki a szánkat. 
  • Ha tartós betegségben szenvedünk, például cukorbetegségben, rendszeresen járjunk kontrollvizsgálatra. 
  • Rendszeresen sterilizáljuk a cumikat. 
  • Minden használat után sterilizáljuk a cumisüvegeket.
  • Ha műfogsorunk van, ne viseljük éjszaka.
  • Ha valami probléma van a műfogsorunkkal, például nem illeszkedik rendesen, beszéljünk az orvosunkkal.
  • Ne dohányozzunk.

Ha fehér foltok vagy pöttyök jelennek meg a szájban, vagy a kisbabánkéban vesszük észre a tüneteket, forduljunk orvoshoz vagy fogorvoshoz. A szájpenész egészséges nagyobb gyermekeknél, tinédzsereknél és felnőtteknél ritkán fordul elő. Ezért panaszok esetén fontos kivizsgáltatni, legyengülhetett-e valami miatt az immunrendszerünk.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szájpenész szájbetegség
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +18 °C

A szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban késő délutántól, estétől alakulhat ki - jobbára kevés helyen, elsősorban az északnyugati tájakon - zápor, zivatar. A Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra