Szájpenész felnőtteknél: komoly bajt jelezhet – Így előzheted meg a kellemetlen tüneteket

A szájpenészt a Candida gomba túlszaporodása okozza a szájüregben, illetve a torokban. Elsősorban babáknál alakul ki, és fájdalmassága miatt gátolhatja, hogy a csecsemőt megfelelő módon etethessük (ez pedig súlyvesztéshez vezethet), illetve átterjedhet a végbélre és a nemi szervekre is, ahonnan sokkal nehezebb kiirtani.

Onnan ismerhető fel, hogy a száj belső nyálkahártyáján, a nyelven, az ínyen vagy a torokban fehér foltok jelennek meg, melyeket le lehet törölni. Alattuk a nyálkahártya vörös és érzékeny, időnként vérezhet is. Ezenkívül a száj is kirepedezhet, illetve nyelési nehézségek, rossz lehelet és kellemetlen szájíz is jelentkezhet.

Az anya is elkaphatja a szájpenészt

Ahogy a Mayo Clinic felhívja rá a figyelmet, szoptatás révén az anya is elkaphatja a fertőzést gyermekétől. A mellbimbók repedezetté, érzékennyé, vörössé válnak, a fájdalom pedig nemcsak szoptatáskor, hanem utána is jelentkezik; akár az egész mellbe kisugározhat. Épp ezért ilyen esetben nemcsak a gyermeknek, hanem az anyának is kapnia kell gombaellenes készítményeket.

Több dolgot is tehetünk azért, hogy megelőzzük a szájpenész kialakulását. Fotó: Getty Images

A szájpenész azonban felnőtteknél is megjelenhet, különösen akkor, ha valami miatt legyengült az immunrendszer. Általában az alábbiak növelik meg a szájpenész kockázatát:

hosszú ideig tartó antibiotikumkúra,

asztma elleni inhalátor használata,

rákkezelés, például kemoterápia.

Így előzhetjük meg a szájpenészt

Néhány óvintézkedéssel megelőzhetjük a szájpenész kialakulását, legyen szó akár felnőttekről, akár gyermekekről – írja az NHS.

Vigyázzunk a fogainkra: naponta kétszer mossunk fogat, és rendszeresen járjunk ellenőrzésre, még akkor is, ha műfogsorunk van.

Fogak hiánya esetén puha fogkefével mossuk meg a fogínyt és a nyelvet.

Étkezés vagy gyógyszerbevétel után öblítsük ki a szánkat.

Ha tartós betegségben szenvedünk, például cukorbetegségben, rendszeresen járjunk kontrollvizsgálatra.

Rendszeresen sterilizáljuk a cumikat.

Minden használat után sterilizáljuk a cumisüvegeket.

Ha műfogsorunk van, ne viseljük éjszaka.

Ha valami probléma van a műfogsorunkkal, például nem illeszkedik rendesen, beszéljünk az orvosunkkal.

Ne dohányozzunk.

Ha fehér foltok vagy pöttyök jelennek meg a szájban, vagy a kisbabánkéban vesszük észre a tüneteket, forduljunk orvoshoz vagy fogorvoshoz. A szájpenész egészséges nagyobb gyermekeknél, tinédzsereknél és felnőtteknél ritkán fordul elő. Ezért panaszok esetén fontos kivizsgáltatni, legyengülhetett-e valami miatt az immunrendszerünk.