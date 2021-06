Az influenzavírusok több törzse is kipusztulhatott a járvány miatt

A 2020-as évben szinte teljesen elmaradt az influenzaszezon, a korábban mért betegszám töredékét diagnosztizálták csak világszerte. Ennek oka egy másik kórokozó, az új koronavírus terjedése, ami miatt drasztikus változtatásokat kellett életbe léptetni: a szociális távolságtartás, az otthoni munkavégzés és a gyakoribb kézfertőtlenítés miatt az influenzavírus annyira visszaszorult, hogy egy friss jelentés szerint több vírustörzse nagy eséllyel kipusztulhatott az emberi populációban - írja az Iflscience.

Nem kizárt, hogy még visszatérhetnek

Az elmúlt hónapokban több hír is érkezett arról, hogy a 2020-2021-es influenzaszezon gyakorlatilag elmaradt, miközben számos más, gyakori fertőzés előfordulása is jelentősen csökkent. A STAT közleménye szerint az elmúlt évben néhány influenzatörzset egyetlen kutató sem azonosított, ami nagy eséllyel azt jelzi, hogy ezek a törzsek eltűnhettek. A cikk szerint a H3N2 egyik kládja és az influenza B vírusok egy típusa (amelyet B/Yamagata néven is ismernek) tavaly március óta nem került bele egyetlen olyan nemzetközi adatbázisba sem, amelyben a betegség terjedését és a megjelenő vírustörzseket tartják számon.

Egy friss jelentés szerint bizonyos vírustörzsek teljesen el is tűnhettek. Fotó: Getty Images

Az influenzavírusoknak négy fő típusa van, az A, B, C és D. Az influenzaszezonban az A és a B típus szokott terjedni, járványos megbetegedést pedig elsősorban az A típus okoz. A kutatóknak mindig figyelniük kell, hogy melyik vírustörzs kezd el terjedni, hiszen a hatékony védőoltásokat is csak ennek tudatában tudják elkészíteni. Ezért a világ közel 100 országában működnek olyan megfigyelőközpontok, amelyekben elemzik a betegekben talált kórokozókat, így már jóval a járványhullám előtt elkezdhetik gyártani a hatékony oltóanyagokat.

A kutatók szerint egyelőre nem lehet biztosat mondani az eltűnt vírustörzsek jövőjéről. Nem kizárt, hogy a későbbiekben visszatérhetnek, de az is lehet, hogy valamilyen hiba miatt nem sikerült azonosítani ezeket. Annyi biztosnak tűnik, hogy a járvány miatti korlátozásokkal ezen vírusok terjedését is jelentősen le lehet lassítani.