Koronavírus: a cél, hogy szezonális járvánnyá szelídüljön

Sok országban már nem a fertőzöttek, hanem a kórházban ápoltak számára koncentrálnak.

Bár a fertőzőbb vírusváltozatok okozhatnak meglepetéseket, a magas átoltottság miatt a fertőzöttek jelentős részénél nem alakul ki súlyos lefolyás. Nagy előrelépés lehet, ha az influenzához hasonlóan szezonális járvánnyá szelídülne a COVID-19. Ez a fejlett országokban az őszre várható - írja a napi.hu a Bloomberg cikke alapján.

A fertőzöttek helyett a kórházban ápoltak számán a fókusz

A koronavírus-járvány elmúlt több mint egy éve alatt meglehetősen megszokott forgatókönyv szerint zajlott a járványhullámok fellángolása, és az azokra adott kormányzati reakciók is. Az eredeti, majd később a fertőzőbb mutációk nyomán megjelentek a fertőzések, azok száma emelkedni kezdett, majd néhány hetes késéssel a kórházban ápoltak száma is meredeken megugrott. Erre válaszul a különböző kormányok előbb-utóbb ugyanazt a választ adták: korlátozásokat vezettek be, bezárták az iskolákat és az emberek közötti kontaktusok számának csökkentésére hozott más intézkedésekkel próbáltak úrrá lenni a járványon.

Pillanatkép a budapesti korlátozások idejéről. Fotó: Getty Images

A Bloomberg szerint, ahogy egyre több országban egyre magasabb átoltottságot érnek el, úgy látszik megtörni a kapcsolat a fertőzések száma és a későbbi halálesetek között, ezért egyre több országban a döntéshozók most inkább a kórházban ápoltak számára koncentrálnak, ez válik az elsődleges mérőszámmá a korlátozó intézkedések bevezetésének mérlegelésénél. Elképzelhető, hogy abba a helyzetbe kerülünk, amikor csak ez számít - mondta Jennifer Nuzzo, a Johns Hopkins University koronavírus elemzéssel foglalkozó kutatóközpontjának járványügyi szakértője.

Az oltási kampányok hozhatnak fordulatot

Segítségükkel a COVID-19 világjárvány helyett szezonális járvánnyá szelídülhet az influenzához hasonlóan, és a politikai döntéshozók célja pontosan ez lenne. A célunk, hogy ezzel a vírussal is úgy éljünk együtt, mint az influenzával - mondta Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A tudósok szerint ha ez megtörténne, az komoly mérföldkő volna. A hivatalos adatok szerint világszerte mintegy 3,8 millió ember halálát okozhatta a COVID-19, míg az influenza évente mintegy 650 ezer emberéletet követel. Ezt a határt a mostani ismeretek szerint őszre, talán télre lehetne átlépni az oltási kampányoknak köszönhetően, és utána a járvány fellángolásait az influenzaszezonéhoz hasonló intézkedésekkel kellene kezelni - mondta Nuzzo.

Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy mindez csak a fejlett országokra igaz. A fejlődő országok egy jelentős részében az oltások hiánya miatt egyelőre ez beláthatatlan távolságban van.

