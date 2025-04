Rusvai Miklós: a madárinfluenza tavasszal újra elterjedhet itthon

Mint azt megírtuk, az Egyesült Államokban tavaly 70 emberi megbetegedést kiváltó H5N1-es madárinfluenza Mexikóban is megjelent. Egy hároméves kislány kapta el a fertőzést, amelyet végül nem tudott legyőzni a szervezete. A történtek kapcsán Rusvai Miklós az InfoRádiónak nyilatkozva arról beszélt, világszerte számos hasonló esetről születtek feljegyzések az elmúlt években. Magyarországon ugyanakkor egyelőre nem történt emberi megbetegedés ezzel az influenzavírussal. Hozzátette, az Egyesült Államokban viszont komoly járványügyi problémát okoz a H5N1, amelynek mexikói megjelenése sem tekinthető így váratlan eseménynek.

Az elmúlt években Európában, így Magyarországon is rendszeresen okoz járványkitöréseket a madárinfluenza. Fotó: Getty Images

A madárinfluenza nehezen támadja meg az embert

Rusvai hangsúlyozta, hogy a H5N1 nem tud könnyen terjedni az emberi közösségekben, sőt, emberről emberre történő terjedést még nem is igazoltak sehol. „A vírus még nem igazán alkalmazkodott az emberi szervezethez és az emberi sejtek felszíni receptoraihoz” – magyarázta a szakértő. Hozzátette, ezt igazolja az a tény is, hogy a mexikói kislány környezetében senki más nem kapta el a fertőzést, noha a hatóságok több mint 40 kontaktszemélyt teszteltek. A virológus kifejtette, biztos abban, hogy már idén is igazoltak emberi fertőzés Európában, a madárállományok körében pedig rendszeresek a járványok. Sőt, a madárvonulások miatt várható, hogy az elkövetkező időszakban a magyarországi baromfitelepeken is gyakrabban fordulnak majd elő járványkitörések.

Tavaly ősszel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) kérdésünkre azt válaszolta, hogy bár valóban itthon is a madárinfluenza H5N1-es típusa okoz fertőzéseket, ez azonban más genetikai alcsoportba tartozik, mint amely az Egyesült Államokban szarvasmarhákra és emberekre is több esetben átterjedt. „Az Egyesült Államokban megbetegedést okozó vírustörzs csak ott van jelen, míg Európában más vírustörzsek okoznak baromfijárványokat” – szögezte le akkor a hatóság.