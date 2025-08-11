Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ragályos pestis jelent meg Németországban – a szakértők 3 tanácsa életmentő lehet

Nemes-Mozer Mária
Kullancsok, szúnyogok, darazsak, bögölyök, de akár rágcsálók és szárnyasok is terjeszthetik a fertőzést.

Felütötte a fejét Berlinben és több német tartományban is a nyúlpestis: a kezdetben influenzaszerű tünetekkel járó kórság a hatóságok szerint emberre is veszélyes lehet. A fertőzéshez elég mindössze egyetlen szúnyogcsípés – tudta meg az EconomX.

Szúnyog látható egy kémcsőben.
Ha fertőzött szúnyog csíp meg, már kész is a baj. Fotó: Getty Images

Vidéki kirándulásról, vélhetően kullancscsípés következtében hurcolhatta magával Berlinbe a nyúlpestist az a két férfi, akiket új betegekként regisztrált a Robert Koch Intézet. Bár járványról egyelőre nem beszélhetünk, a német fővároson kívül Bajorországban és Baden-Württembergben is több tucat fertőzést azonosítottak.

A rendkívül fertőző nyúlpestissel eddig érintett személyek a német intézet szerint olyanok, akik sok időt töltenek a szabadban, például vidéki lakosokvadászok, erdészeti munkások, de a kirándulók is veszélyben lehetnek. Bár a betegség csak ritka esetekben halálos kimenetelű, az érintettek esetében az időben megkezdett antibiotikumos kezelés kulcsfontosságú lehet. Enélkül ugyanis szövődményként a csontok, a szívburok, illetve a tüdő gyulladása is felléphet.

kullancson kívül más vérszívó rovarok, így a szúnyogokdarazsakbögölyök, illetve apró emlősökrágcsálók, például nyulakegerek, de szárnyasok és a vadon élő madarak, valamint kétéltűek is terjeszthetik. Emberről emberre történő átvitel a mai napig nem ismert, de nem is zárható ki teljes bizonyossággal – idézi az intézet jelentését a Berliner Morgenpost.

A nyúlpestis tünetei

Felléphet láz és hidegrázás, fejfájás, étvágytalanság, általános rosszullét és gyengeség, izomfájdalom, köhögés, torokfájás, valamint hasfájás és hányás. A betegek mintegy ötödénél bőrtünetek, kiütések is megfigyelhetők. 

Így védekezz a fertőzés ellen

  • Ha a természetben dolgozol, viselj hosszú ruházatot és használj kullancsriasztót!
  • Ha természetes forrásból származó vizet használsz, fordíts nagyobb figyelmet a higiéniára!
  • Ha egy kirándulás során elhullott állat tetemét látod, messziről kerüld el!

kullancs fertőzés szúnyog pestis nyúlpestis
