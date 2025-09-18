Nimbus: új koronavírus-variáns terjed itthon – Borotvapengékhez hasonló fájdalmat okoz a torokban

Mint azt megírtuk, július végén megjelent Magyarországon is a koronavírus új variánsa, az NB.1.8.1 vagy Nimbus. Akkor még enyhe mértékben nőtt a koronavírus szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja, az iskola és az óvoda kezdetével viszont az elmúlt időszakban megemelkedett a vírusos megbetegedések száma.
„A koronavírus új variánsa okozta légúti fertőzés enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ez nyilván köszönhető annak, hogy korábban intenzív oltási kampány volt, illetve hogy kialakult a közösségi immunitás. Az új Nimbus variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az elmúlt időszakban megjelent variánsok” – nyilatkozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója az Inforádiónak hétfőn. Lássuk, mit lehet tudni az új vírusváltozatról.
Ismerős tünetek jellemzik a Nimbus okozta fertőzést
A Nimbust először idén januárban azonosították Ázsiában, és azóta egyre gyorsabban terjed világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kockázatfelmérése szerint egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a variáns a korábbiaknál súlyosabb megbetegedéseket okozna. A Nimbus jellegzetes tünetei lényegében megegyeznek az Omikron variánsra is jellemző panaszokkal.
- orrfolyás
- fejfájás
- kimerültség
- tüsszögés
- torokfájás
- köhögés
- láz
Mindazonáltal az Egyesült Királyságban arról számoltak be orvosok, hogy betegeik úgy érzik, mintha borotvapenge lenne a torkukban. Indiából rekedtségről, valamint gyomor-bélrendszeri panaszokról is érkeztek jelentések – írja a Medical News Today.
Dr. Scott Roberts, a Yale Egyetem orvostudományi karának professzora szerint viszont egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ez a variáns súlyosabb torokfájásokat okozna, mint a korábbiak. Ezzel együtt felhívta a figyelmet arra, hogy torokfájás esetén érdemes tesztet csináltatni, hogy kiderüljön, koronavírusos megbetegedés okozza-e a megbetegedést. Emellett az ízlés és a szaglás elvesztése is jellemző tünet.
A WHO vizsgálata szerint az eddigi esetek nem utalnak arra, hogy a mostani variáns súlyosabb megbetegedéseket okozna, mint a korábbiak. Ugyanakkor a vírus már fejlődött annyira, hogy gyorsabban terjedjen. Egy 2025-ös kutatás szerint az NB.1.8.1 változat erősebben kötődik az ACE2 nevű, emberi szervezetben megtalálható fehérjéhez. A vírus ezt a fehérjét használja az emberi sejtekbe való bejutáshoz. Ezáltal könnyebben fertőz, de ez nem jelenti azt, hogy az immunrendszert hatékonyabban meg tudná kerülni.
Így védekezhetünk ellene
A betegség elkerüléséért ugyanazokkal a módszerekkel tehetünk a legtöbbet, mint korábban:
- mossunk rendszeresen kezet,
- kerüljük a fertőzöttek társaságát,
- szellőztessünk gyakran,
- amint elérhetővé válik, vegyük fel az oltást,
- fertőzésveszélyes környezetben viseljünk maszkot.
A WHO szerint a már forgalomban lévő oltások védelmet nyújtanak az új variáns ellen is. Az amerikai betegségmegelőzési- és járványkezelési központ (CDC) minden 18 év feletti felnőttnek ajánlja az oltás felvételét, különösen az idősebbeknek és azoknak, akik korábban még nem oltatták be magukat. A szülőknek is azt javasolják, hogy beszéljenek házi gyermekorvosukkal a gyerekek számára elérhető megelőzési lehetőségekről. Bár a 18 év alattiak és az egészséges felnőttek is megfertőződhetnek, náluk valószínűleg enyhébb tünetekkel jár a betegség.
Nem csak a Nimbus kering a levegőben
Egy másik variáns, a Stratusnak nevezett XFG is terjed világszerte, különösen Délkelet-Ázsiában és az Egyesült Államokban. Júniusban a WHO az XFG-t „megfigyelés alatt álló változatnak” minősítette. Eddig azt lehet tudni róla, hogy nem olyan jó a sejtekbe való bejutásban, de jobban elkerüli az immunrendszer védekező mechanizmusait. Ez azt jelenti, hogy könnyen terjedhet, de természetes fertőzőképessége nem olyan nagy, mint a Nimbusé, és nem valószínű, hogy súlyos tüneteket okozna – írja az EverydayHealth.com.