Nimbus: új koronavírus-variáns terjed itthon – Borotvapengékhez hasonló fájdalmat okoz a torokban

Mint azt megírtuk, július végén megjelent Magyarországon is a koronavírus új variánsa, az NB.1.8.1 vagy Nimbus. Akkor még enyhe mértékben nőtt a koronavírus szennyvízben mért örökítőanyag-koncentrációja, az iskola és az óvoda kezdetével viszont az elmúlt időszakban megemelkedett a vírusos megbetegedések száma.

„A koronavírus új variánsa okozta légúti fertőzés enyhe vagy tünetmentes lefolyású, ez nyilván köszönhető annak, hogy korábban intenzív oltási kampány volt, illetve hogy kialakult a közösségi immunitás. Az új Nimbus variáns nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint az elmúlt időszakban megjelent variánsok” – nyilatkozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós és epidemiológiai igazgatója az Inforádiónak hétfőn. Lássuk, mit lehet tudni az új vírusváltozatról.

A Nimbus okozta fertőzés tünetei nagyrészt megegyeznek a korábbi variánsokra jellemzőkkel. Fotó: Getty Images

Ismerős tünetek jellemzik a Nimbus okozta fertőzést

A Nimbust először idén januárban azonosították Ázsiában, és azóta egyre gyorsabban terjed világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kockázatfelmérése szerint egyelőre nincs arra bizonyíték, hogy a variáns a korábbiaknál súlyosabb megbetegedéseket okozna. A Nimbus jellegzetes tünetei lényegében megegyeznek az Omikron variánsra is jellemző panaszokkal.

orrfolyás

fejfájás

kimerültség

tüsszögés

torokfájás

köhögés

láz

Mindazonáltal az Egyesült Királyságban arról számoltak be orvosok, hogy betegeik úgy érzik, mintha borotvapenge lenne a torkukban. Indiából rekedtségről, valamint gyomor-bélrendszeri panaszokról is érkeztek jelentések – írja a Medical News Today.

Dr. Scott Roberts, a Yale Egyetem orvostudományi karának professzora szerint viszont egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy ez a variáns súlyosabb torokfájásokat okozna, mint a korábbiak. Ezzel együtt felhívta a figyelmet arra, hogy torokfájás esetén érdemes tesztet csináltatni, hogy kiderüljön, koronavírusos megbetegedés okozza-e a megbetegedést. Emellett az ízlés és a szaglás elvesztése is jellemző tünet.

A WHO vizsgálata szerint az eddigi esetek nem utalnak arra, hogy a mostani variáns súlyosabb megbetegedéseket okozna, mint a korábbiak. Ugyanakkor a vírus már fejlődött annyira, hogy gyorsabban terjedjen. Egy 2025-ös kutatás szerint az NB.1.8.1 változat erősebben kötődik az ACE2 nevű, emberi szervezetben megtalálható fehérjéhez. A vírus ezt a fehérjét használja az emberi sejtekbe való bejutáshoz. Ezáltal könnyebben fertőz, de ez nem jelenti azt, hogy az immunrendszert hatékonyabban meg tudná kerülni.

Így védekezhetünk ellene

A betegség elkerüléséért ugyanazokkal a módszerekkel tehetünk a legtöbbet, mint korábban:

mossunk rendszeresen kezet,

kerüljük a fertőzöttek társaságát,

szellőztessünk gyakran,

amint elérhetővé válik, vegyük fel az oltást,

fertőzésveszélyes környezetben viseljünk maszkot.

A WHO szerint a már forgalomban lévő oltások védelmet nyújtanak az új variáns ellen is. Az amerikai betegségmegelőzési- és járványkezelési központ (CDC) minden 18 év feletti felnőttnek ajánlja az oltás felvételét, különösen az idősebbeknek és azoknak, akik korábban még nem oltatták be magukat. A szülőknek is azt javasolják, hogy beszéljenek házi gyermekorvosukkal a gyerekek számára elérhető megelőzési lehetőségekről. Bár a 18 év alattiak és az egészséges felnőttek is megfertőződhetnek, náluk valószínűleg enyhébb tünetekkel jár a betegség.

Nem csak a Nimbus kering a levegőben

Egy másik variáns, a Stratusnak nevezett XFG is terjed világszerte, különösen Délkelet-Ázsiában és az Egyesült Államokban. Júniusban a WHO az XFG-t „megfigyelés alatt álló változatnak” minősítette. Eddig azt lehet tudni róla, hogy nem olyan jó a sejtekbe való bejutásban, de jobban elkerüli az immunrendszer védekező mechanizmusait. Ez azt jelenti, hogy könnyen terjedhet, de természetes fertőzőképessége nem olyan nagy, mint a Nimbusé, és nem valószínű, hogy súlyos tüneteket okozna – írja az EverydayHealth.com.